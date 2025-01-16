Украинские банки продают доллар по новому курсу: сколько стоит

Украинские банки заметно переписали курс наличного доллара. В полдень 16 января они определили его в средние 42,18/42,8 грн (покупка/продажа). Что на 7 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,68-43 грн. Так:

ПриватБанк – 42,8 грн;

Ощадбанк – 42,85 грн;

ПУМБ – 43 грн;

Райффайзен Банк – 42,68 грн;

Сенс Банк – 42,8 грн;

Универсал Банк – 42,9 грн;

Укрсиббанк – 42,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,67 грн.

Покупают же они ее по 41,9-42,4 грн. В частности:

Приватбанк – 42,2 грн;

Ощадбанк – 42,15 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 42,3 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

УкрСиббанк – 42,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 42 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 42,37/42,73 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. дороже в покупке, но сразу на 20 коп. дешевле в продаже.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги – т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка.

Впрочем, время для такого обмена строго ограничено. Провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Еще одним условием для проведения обратного обмена, рассказали в НБУ, является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 17 января) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 41,85 до 43,2 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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