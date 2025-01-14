В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 14 января они определили его в средние 42,48/42,97 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Произошли изменения и в банках. Там курс наличного доллара определили в средние 42,2/43 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. дешевле в покупке;

на 3 коп. дороже в продаже.

В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 42-42,5 грн. Так:

ПриватБанк – 42,4 грн;

Ощадбанк – 42,25 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

Райффайзен Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 42,4 грн;

Универсал Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 42,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,2 грн.

Продают же они ее по 42,82-43,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 43 грн;

Ощадбанк – 42,95 грн;

ПУМБ – 43,2 грн;

Райффайзен Банк – 42,82 грн;

Сенс Банк – 42,9 грн;

Универсал Банк – 43 грн;

Укрсиббанк – 42,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,99 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Банки готовятся существенно переписывать курс доллара

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 17 января) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 41,85 до 43,2 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

В обменниках курс ожидается на уровне от 42,1 до 43,2 грн. Т.е., как и в банках, прогнозируется удешевление в покупке и удорожание в продаже.

"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах узкого коридора. От 20 до 30 копеек", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банкам и обменникам разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, те могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

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