В украинских обменниках покупают доллар по новому курсу: сколько стоит
Украинские обменники снизили курс доллара. В полдень 14 января они определили его в средние 42,48/42,97 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.
Произошли изменения и в банках. Там курс наличного доллара определили в средние 42,2/43 грн (покупка/продажа), что:
- на 3 коп. дешевле в покупке;
- на 3 коп. дороже в продаже.
В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 42-42,5 грн. Так:
- ПриватБанк – 42,4 грн;
- Ощадбанк – 42,25 грн;
- ПУМБ – 42,5 грн;
- Райффайзен Банк – 42 грн;
- Сенс Банк – 42,4 грн;
- Универсал Банк – 42 грн;
- Укрсиббанк – 42,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 42,2 грн.
Продают же они ее по 42,82-43,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 43 грн;
- Ощадбанк – 42,95 грн;
- ПУМБ – 43,2 грн;
- Райффайзен Банк – 42,82 грн;
- Сенс Банк – 42,9 грн;
- Универсал Банк – 43 грн;
- Укрсиббанк – 42,95 грн;
- Креди Агриколь Банк – 42,99 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Банки готовятся существенно переписывать курс доллара
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 17 января) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 41,85 до 43,2 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.
В обменниках курс ожидается на уровне от 42,1 до 43,2 грн. Т.е., как и в банках, прогнозируется удешевление в покупке и удорожание в продаже.
"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах узкого коридора. От 20 до 30 копеек", – рассказал Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банкам и обменникам разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, те могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.
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