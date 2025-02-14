Украинские банки продают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

Украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень 14 февраля они определили его в средние 41,55/42,05 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем вечером предыдущего дня.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,82-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,82 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

УкрСиббанк – 42,05 грн;

Кредобанк – 41,93 грн;

абанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

Прокредит Банк – 42,06 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,45 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

абанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,38 грн;

Прокредит Банк – 41,6 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,44/41,79 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, но на 1 коп. дороже в продаже, чем днем ранее.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что ныне в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

Он объяснил: учитывая, что среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн (как прописано в госбюджете-2025), "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше". И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома в сейфе, либо даже положить ее в банк по 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, паниковать из-за текущего роста курса доллара (с начала недели он вырос на 33 коп. – на 14 февраля НБУ определил его в 41,8 грн), не стоит. Ведь текущие колебания вписываются в общую стратегию НБУ относительно динамики валютного курса. Дело в том, что в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому стоит понимать, что движение стоимости валюты будет "привязано" к этому показателю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!