Украинские банки приготовились менять курс доллара: чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (16-22 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 12 декабря банки покупают доллары в среднем по 41,5 грн, а продают по 41,95 грн. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

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В обменниках же, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Вечером же 12 декабря там определили стоимость валюты в средние 41,42/41,83 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

В целом же, отмечается, благодаря режиму управляемой гибкости и тактике НБУ смягченного влияния инфляции на курсовые показатели, валютные изменения будут оставаться незначительными. Однако они будут разновекторными: курсы будут то расти, то снижаться, но без вреда общей конъюнктуре рынка.

"Примечательно и то, что на валютном рынке сохранится "система" ежедневных изменений. При формировании курсов наличный рынок будет использоваться показателями межбанка с добавлением "рабочей" комиссии", – объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: не стоит ожидать, что наличный рынок уйдет в отрыв – даже несмотря на возможный повышенный спрос и информационно-психологическое давление на граждан. Дело в том, что:

Валюта не является дефицитом – ведь "на рынке отсутствуют ограничения покупки для граждан".

Продлится рождественско-новогодний сезон, что может уравновесить покупателей и продавцов, "что в свою очередь приблизит друг к другу курсы межбанка и наличного рынка".

"Таким образом, несмотря на давление внешних обстоятельств, так или иначе связанных с длительной военной агрессией, у валютного рынка есть признаки защищенности. Любые сногсшибательные курсовые изменения могут быть исключены", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн. Т.е. на около 30 коп.

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