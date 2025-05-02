Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 2 мая они определили его в средние 41,3/41,9 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,82-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,82 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс американской валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,03/41,64 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 8 коп. в продаже.

Что будет с курсом доллара через несколько дней

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (5-11 мая) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – рост в покупке при снижении в продаже.

В целом же, отметил он, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться "весьма обнадеживающей. Ведь:

С одной стороны курсовые колебания будут происходить без сюрпризов.

С другой – на рынке спрос и предложение будут уравновешены благодаря своим влияниям.

"Грядущая неделя будет достаточно спокойной, уравновешенной. Сейчас экономические факторы способствуют тому, чтобы курсовые показатели не "безумствовали", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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