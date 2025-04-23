Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских банках ощутимо повысили курс наличного доллара. В полдень 23 апреля его определили в средние 41,15/41,8, что на 10 коп. дороже в покупке и на 20 коп. в продаже, чем было вечером предыдущего дня.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,7-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,75 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Універсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Універсал Банк – 40,8 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 40,86/41,51 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. выше в покупке;

но на 13 коп. ниже в продаже.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, в финансовом секторе не советют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.

Как объяснил экономический эксперт Сергей Фурса, в мире сейчас сложилась "уникальная ситуация". Так:

С одной стороны, "все ожидают мирового финансового кризиса" из-за пошлин Трампа.

"Что обычно происходит в такие моменты – даже если кризис приходит из США, как в 2008 году? Все начинают убегать в стабильные, надежные активы. И это всегда были американские активы – доллар становился сильнее, а американские долги покупали", – рассказал эксперт.

С другой – ныне американские активы не рассматриваются как надежные.

"Самая большая проблема Трампа – это неопределенность, которую он создал. К примеру, сейчас он атакует Федеральную резервную систему (ФРС. Выполняет роль центрального банка США. – Ред.). Независимость ФРС – это залог вообще всего в мировой экономике. Таким образом, Трамп снова подрывает доверие как к американскому долгу, так и доллару", – констатировал Фурса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн.

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