Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В финансовом секторе не советют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.

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Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Фурса. Он объяснил, что в мире сейчас сложилась "уникальная ситуация":

С одной стороны, "все ожидают мирового финансового кризиса" из-за пошлин Трампа.

"Что обычно происходит в такие моменты – даже если кризис приходит из США, как в 2008 году? Все начинают убегать в стабильные, надежные активы. И это всегда были американские активы – доллар становился сильнее, а американские долги покупали", – рассказал эксперт.

С другой – ныне американские активы не рассматриваются как надежные.

"Самая большая проблема Трампа – это неопределенность, которую он создал. К примеру, сейчас он атакует Федеральную резервную систему (ФРС. Выполняет роль центрального банка США. – Ред.). Независимость ФРС – это залог вообще всего в мировой экономике. Таким образом, Трамп снова подрывает доверие как к американскому долгу, так и доллару", – констатировал Фурса.

Стоит ли инвестировать в биткоин

Вместе с тем, отметил он, биткоин также не является надежным инструментом для ивестиций. Ведь, подчеркнул Фурса, это чисто спекулятивный актив, "не имеющий никакой стоимости".

"Это история на склонность к риску. Чем больше рынки подвержены риску, тем больше людей согласны купить биткоин. Как только на рынках ситуация плохая, все убегают – и в первую очередь, из рискованных активов", – объяснил эксперт.

Что происходит с золотом

В то же время, отметил он, на фоне ситуации с долларом, дорожает золото – при чем до рекордных показателей. Ведь, подчеркивается, наряду с швейцарским франком, этот металл является едва ли не единственным надежным активом.

"Золото сейчас покупают из-за супернеопределенности, которую создает Трамп. Его действия, его заявления отражаются на экономике, отражаются на фондовом рынке, отражаются на курсе доллара, отражаются на уверенности в американской экономике. И в такой момент инвестор понимает: единственное, куда можно бегство, – это золото. ... Пока оно выглядит как единственный актив, стоимость которого растет на фоне неопределенности", – объяснил Фурса.

В то же время, подчеркнул он, прогнозировать дальнейшую динамику золото тяжело. Ведь оно "и так уже супердорогое".

В частности, сообщили в Bloomberg 21 апреля, стоимость золота взлетела выше 3 390 долларов за унцию. Тогда как американская валюта "упала до самого низкого уровня с конца 2023 года".

"Золото подорожало до рекордного уровня на фоне очередного ослабления доллара США, критики Федеральной резервной системы со стороны президента Дональда Трампа. А также постоянных опасений по поводу торговой войны", – рассказали аналитики.

Во что украинцам советуют вкладывать деньги

В целом же, по мнению Фурсы, лучше всего украинцам вкладывать свои сбережения в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Он объяснил:

Нацбанк "будет весь год держать курс фиксированным - к доллару по крайней мере".

Доходность ОВГЗ в 16% годовых "де-факто будет долларовой доходностью", что частично или полностью компенсирует движение курса американской валюты.

"Ну и традиционная история – сельхозземля. Которую физлица могут покупать и получать ренту, сдавая ее в аренду", – резюмировал финансовый эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн.

И хотя текущий прогноз все равно предполагает ощутимый рост курса (17 апреля действует курс 41,22 грн/доллар), следует помнить: в госбюджете-2025 средний курс прописан на уровне 45 грн. Поэтому даже если прогнозируемый рост произойдет, ничего катастрофического для Украины не произойдет.

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