Украинские банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 7 марта они определили его стоимость в средние 41,1/41,6 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. ниже в покупке и на 13 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,37-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

Сенс Банк – 41,48 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Кредобанк – 41,54 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,11 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,8 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Кредобанк – 41,11 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 40,93/41,48 грн (покупка/продажа), что:

на 4 коп. ниже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

В украинских банках приготовились ощутимо менять стоимость доллара

В то же время, в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (10-16 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется в обменниках, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

Разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

Разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк обсуждает с рынком переход с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты. Однако ожидать этого в ближайшее время не следует – сейчас лишь изучаются разные варианты такого шага.

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