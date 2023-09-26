Украинские банки готовятся повышать курс доллара: когда стоит ожидать

Украинские банки готовятся к небольшому повышению наличного курса доллара в октябре. По прогнозам, он будет составлять 37,5-40 грн – тогда как до конца сентября стоимость валюты ожидается на уровне 38,7-39 грн.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп.

Спред же (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени)в октбяре, по словам Лесового, будет небольшим. По его прогнозу, тот не будет превышать 30 коп.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – сообщил Лесовой.

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Все может измениться

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

Что будет с курсом в ближайшие дни

До конца же текущей недели (1 октября) доллар, по словам Лесового, будет стоить 38,7-39 грн. Кроме того, подчеркнул он, рынок будет находиться в состоянии ожидания дальнейшей либерализации межбанка. В частности, свободных курсовых движений.

"По всем признакам, в последнюю неделю сентября на наличном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация. Конечно, если не произойдет чего-то экстраординарного и напрямую не связанного с экономическими факторами. Вероятнее всего, коридор допустимых колебаний останется на уровне 38,7-39 грн", – подытожил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки на наличном валютном рынке Украины произошли минимальные изменения. К примеру, утром 26 сентября в обменниках доллар подорожал до средних 38,2/38,3 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. больше в покупке, чем днем ранее, и на 1 коп. – в продаже.

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