Украинские банки готовятся существенно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находится в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Вечером же 11 ноября банки выставили курс валюты на среднем уровне 41,2/41,6 грн (покупка/продажа). Т.е., не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в обменниках прогнозируется снижение курса в покупке при росте в продаже. Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,75 грн. Вечером же 11 ноября обменные пункты:

покупают доллар в среднем по 41,16 грн;

продают по 41,62 грн.

В целом, отмечается, после выборов американского президента и заседания Федеральной резервной системы США (выполняет функцию центрального банка) "на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка". При этом, подчеркивается, НБУ прекрасно справился со своей задачей: "гривня выдержала шторм и даже немного укрепилась по отношению к доллару".

"Теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке. ... В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации", – говорится в сообщении.

В то же время, резюмировал аналитик, тот факт, что, несмотря на продолжающуюся войну по опросам бизнеса Нацбанком и данным Госстата, "экономика постепенно адаптируется к военным вызовам", обнадеживает. Хотя, признается, адаптация эта проходит с проблемами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть чтобы их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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