Украине нужно больше денег на войну: сколько средств пойдет на мобилизацию и где взять финансирование

Ситуация с бюджетом Украины на 2024 год требует существенного увеличения военных расходов на $9 млрд и дополнительных расходов на мобилизацию от $1,5 до $2 млрд. увеличение трансферта от НБУ и повышение акциза на топливо

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Dragon Capital. Отмечается, что закон о государственном бюджете на этот год требует существенного пересмотра, так как расходы на оборону и безопасность, заложенные при его одобрении в конце прошлого года, явно недостаточно для адекватного финансирования армии в течение всего года.

Усиление мобилизации требует больших средств. По расчетам экспертов эти расходы будут составлять бюджету всех уровней от $1,5 до $2 млрд. Это включает опосредованное влияние на доходы, что связано с различными аспектами мобилизационных мероприятий.

Увеличение военных расходов

В общем, военные расходы общего фонда государственного бюджета необходимо будет увеличить по крайней мере на $9 млрд, чтобы удержать их на уровне прошлого года. Это увеличение можно будет частично профинансировать за счет:

уменьшение невоенных расходов : например, расходов на обслуживание внешнего коммерческого долга после его реструктуризации;

: например, расходов на обслуживание внешнего коммерческого долга после его реструктуризации; дополнительные доходы:

налог на неожиданные доходы банков;

банков; увеличение трансферта от НБУ;

от НБУ; повышение ставок акциза на топливо.

Уменьшение дефицита бюджета

Ожидается, что правительству удастся незначительно сократить дефицит бюджета сектора государственного управления в этом году до около 1,6 трлн. грн. с 1,7 трлн. грн. в прошлом году (без учета грантов в доходах). Это станет возможным благодаря:

органическому увеличению налоговых поступлений;

от роста экономики;

дополнительным мерам по наполнению доходной части бюджета;

по наполнению доходной части бюджета; сдержанному подходу к необоронительным расходам.

Для обеспечения надлежащего финансирования армии и сохранения обороноспособности страны необходимо существенно пересмотреть и увеличить военные расходы. Это требует мобилизации внутренних ресурсов и внедрения дополнительных мер по наполнению бюджета, что поможет уменьшить его дефицит и обеспечить стабильность финансовой системы страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный долг Украины превысил 6 трлн грн, что является историческим рекордом. В валютном эквиваленте сумма составляет 151,5 млрд. долларов. Тем не менее, дефолт в Украине не прогнозируется, ведь ситуация остается контролируемой.

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