Госдолг Украины вырос до рекорда, но есть важные нюансы: нардеп объяснил, что происходит

Государственный долг Украины превысил 6 трлн грн, что является историческим рекордом. В валютном эквиваленте сумма составляет 151,5 млрд долларов. Тем не менее, дефолт в Украине не прогнозируется, ведь ситуация остается контролируемой. Вопрос выплаты основного массива долгов будет решаться уже после окончания войны, и есть надежда, что Россия понесет финансовую ответственность.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на подсчеты Министерства финансов и прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до конца 2024 года вырастет до 94% ВВП (против 49% ВВП в 2021 году).

"Да, долговая нагрузка на экономику и бюджет существенно увеличилась... Это обусловлено исключительно полномасштабной войной. Рост государственного долга во время войны является объективной данностью. Так или иначе, все большие войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников", – отметил Гетманцев.

За апрель-2024 госдолг увеличился в гривне на 1,5% (+86,2 млрд грн), а в валютном эквиваленте – на 0,3% (+0,5 млрд долл.). "Прирост за месяц обуславливается заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша в 1,5 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility", – подчеркнул нардеп.

В то же время, судьба наибольшей части госдолга – перед официальными кредиторами – будет решаться после войны и по результатам ее завершения, отметил Гетманцев. По его словам, финансовую нагрузку в связи с этим должен понести агрессор – Россия.

"До этого Украина продолжит вести себя как ответственный должник, избегая одностороннего дефолта и не исполнения обязательств, но в то же время реструктуризируя часть внешнего долга для облегчения долговой нагрузки на бюджет воюющей страны. При этом государство будет продолжать полностью обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы, при необходимости осуществляя реструктуризацию (ре-профайлинг) ОВГЗ в портфеле Национального банка", – объяснил Гетманцев.

Он добавил, что долговую динамику для Украины в ближайшее время будут определять два основных события. Это:

реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа 2024 года;

государственного долга (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа 2024 года; секьюритизация доходов от замороженных российских суверенных активов с целью предоставления льготного кредита Украине на сумму до 50 млрд долл., начиная с 2025 года.

"Ожидаем финализацию решения по этому вопросу (касательно российских активов. – Ред.) в июне на саммите глав стран ЕС. Есть обоснованные надежды, что оба события будут в пользу Украины. В любом случае, мы остаемся в программе МВФ, которая сама по себе является дополнительной рамкой для обеспечения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе", – заверил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на требования кредиторов, чтобы Украина уже в августе-2024 начала возвращать долги, дефолт объявляться не будет. Среди прочего, партнеры Украины и сами заинтересованы в том, чтобы не допустить такого варианта развития событий.

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