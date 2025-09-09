Украине не хватает 300 млрд грн на войну до конца года – СМИ

Еще в июле правительство пересмотрело бюджет и добавило на оборону 400 млрд грн, однако до конца 2025 года на войну не хватает около 300 млрд грн. Отмечается, что источников покрытия дополнительных расходов обороны пока нет, а правительство рассматривает внутренние заимствования и переговоры с международными партнерами.

Об этом говорится в материале Экономической правды. С начала войны международные партнеры предоставили Украине 144,7 млрд долл., свидетельствуют данные Минфина.

Но тратить эти средства на военные нужды запрещено. То есть фактически украинский государственный бюджет делится на две части:

оборонный бюджет – финансируется только внутренними ресурсами: налогами, сборами, приватизацией и внутренними заимствованиями;

– финансируется только внутренними ресурсами: налогами, сборами, приватизацией и внутренними заимствованиями; гражданский бюджет – образование, медицина, государственный аппарат, судебная система, социальные программы, которые финансируются преимущественно внешней помощью.

Поэтому даже при наличии значительной международной помощи Украина испытывает недостаток средств на военные нужды. По данным Минфина, в 2025 году страна привлекла от партнеров 29,5 млрд долл., а гражданские расходы составили около 21 млрд долл. Избыток в 6-7 млрд долл. объясняет, почему правительство продолжает запускать программы "раздачи денег": от "пакета школьника" до грантов для ФЛП в культурной сфере или финансирования центров жизнестойкости.

В то же время оборонные расходы формируются из налогов и внутренних заимствований, и их все равно не хватает. Ежегодно Верховная Рада принимает большие пакеты изменений в бюджет, увеличивая план оборонных расходов на сотни миллиардов гривен. Для покрытия этих расходов правительство повышает налоги на банки, финансовый сектор и всех украинцев, а также увеличивает объемы внутренних заимствований.

Отмечается, что в начале 2025 года правительство перевыполняло план оборонных расходов. Основная причина – увеличение финансирования на закупку вооружения и боеприпасов, в частности из-за политических изменений в США и временного ограничения поставок оружия.

Поэтому средства, предусмотренные на денежное обеспечение военных в конце года, были использованы раньше, и Минобороны пришлось увеличивать план расходов на 400 млрд грн. Источником финансирования стали перевыполнение бюджета и внутренние заимствования. Однако в конце июля стало понятно, что эти меры не окончательные – до конца года потребуется еще примерно 300 млрд грн на нужды обороны, включая расходы НГУ, СБУ, ГУР МО и других структур.

Частично дополнительные потребности обусловлены выплатой единовременной денежной помощи (ЕДП) семьям погибших военных – 15 млн грн на семью. Из-за массовых обменов тел погибших эта сумма росла сверх запланированного бюджета. С сентября 2025 года срок выплаты ЕДП был продлен с 40 до 80 месяцев, чтобы обеспечить стабильную поддержку семей погибших.

Минфин еще летом искал источники покрытия дополнительных расходов. Одним из вариантов было предоставить правительству право перераспределять финансирование различных распорядителей для обороны, но эта норма была отклонена парламентом. По материалам СМИ, остается два ключевых пути:

внутренние заимствования – правительство может увеличивать объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа в конце года;

– правительство может увеличивать объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа в конце года; западные партнеры – ведутся переговоры о разрешении использовать часть финансовой помощи, которая сейчас запрещена, для военных нужд. Например, доля Великобритании в программе ERA Loans уже используется на вооружение.

