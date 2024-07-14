Украина в июне импортировала электроэнергии больше, чем за весь предыдущий год: из каких стран больше всего

В июне Украина импортировала 858 400 МВтг электроэнергии, что на 6% больше, чем за весь 2023 год, и это самый большой месячный объем за последние 10 лет. Больше всего электричества закупили в Венгрии (42%), Словакии и Румынии (по 17%).

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Об этом сообщает DiXi Group со ссылкой на данные Energy Map. Кроме того, это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет. По результатам июня наибольший объем электроэнергии был импортирован из Венгрии – 357 100 МВт, что составляет 42% от общего объема.

Еще 297 000 МВтг поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138 100 МВтг (16%) – из Польши. Меньше всего электричества было закуплено из Молдовы – 66 200 МВтг, или 8% от месячных объемов.

По сравнению с прошлым месяцем (448 200 МВтг) импорт вырос почти вдвое, а по сравнению с июнем 2023 г. (43 700 МВтг) – почти в 20 раз. Экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.

Также в прошлом месяце Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки внутренних потребителей. Кроме того, восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив более 8000 МВтг электроэнергии.

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сетовал, что Украина стала меньше получать электроэнергии из стран Евросоюза из-за роста потребления на фоне жаркой погоды в Европе. Из-за значительных повреждений генерирующих и распределительных мощностей в Украине больше месяца действуют графики отключения электричества, которые в последнее время начали вводиться на полные сутки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша обратилась в ЕС с просьбой получить разрешение не платить за выбросы производства электроэнергии из собственного угля на нужды Украины. О каких объемах тока идет речь, пока неизвестно.

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