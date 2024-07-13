Польша хочет производить для Украины электроэнергию из своего угля: обратились в ЕС

Польша обратилась в ЕС с просьбой получить разрешение не платить за выбросы при производстве электроэнергии из собственного угля на нужды Украины. О каких объемах тока идет речь, пока неизвестно.

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Об этом PAP заявил спикер Еврокомиссии Тим Макфи. Об этой инициативе ранее заявил премьер-министр Дональд Туск. Польша готова это делать, если не будет платить за выбросы.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого сейчас у нас очень много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля, направлять на Европейские деньги через существующий энергетический мост в Украине", – сказал Туск.

Электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и доставленная в Украину, подпадает под обычные правила Системы торговли выбросами (ETS): электростанции должны выкупать квоты и, следовательно, платить за эти выбросы. Если Польшу будут освобождены от необходимости платить за выбросы, они смогут помочь Украине.

"Мы поддерживали украинский энергетический сектор с начала войны", – сказал Макфи. Он подчеркнул, что уже организована поставка материалов, необходимых для ремонта поврежденной инфраструктуры и защиты существующей инфраструктуры, а также поставки в Украину оборудования, поддерживающего децентрализацию ее энергетической системы, включая ветровые электростанции и солнечные панели.

Ранее "Rzeczpospolita" писала, что ЕК пока не поддержала идею Туска сжигать польские угли для нужд Украины за европейские деньги.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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