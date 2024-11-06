Украина "проела" $2 млрд из валютных резервов: на что потратили деньги

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины падают второй месяц подряд. Так, по итогам октября-2024 их объем снизился на 6% – с 38,89 млрд до 36,6 млрд долл. (падение за сентябрь составляло 8,1%). Средства потратили на интервенции на межбанке для покрытия дефицита валюты, а также на уплату внешних долгов.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Сумма ЗВР еще более заметно отступила от рекорда, который фиксировался по итогам марта-2024 (более 43 млрд). Впрочем, в НБУ рассчитывают, что резервы снова вернутся к этому показателю уже в декабре-2024.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. По прогнозу Национального банка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет 43,6 млрд долл., учитывая заверения в финансировании, предоставленные партнерами", – объяснили в НБУ и добавили, что валютные интервенции совершаются для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний.

С прогнозом Нацбанка согласился и первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). "Ждем новые транши уже скоро – в ноябре и декабре", – отметил он.

При этом даже нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 4,6 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в октябре 2024 года: что повлияло на объем

Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал на валютном рынке 3,429 млрд долл., а выкупил 2 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 3,427 млрд долл.

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 1,99 млрд долл. (для сравнения: двумя месяцами ранее было 8,46 млрд долл.). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 943,4 млн долл., кроме того, еще 87,9 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за месяц составили (для сравнения: двумя месяцами ранее было 8,46 млрд долл.). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 943,4 млн долл., кроме того, еще 87,9 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 143,8 млн долл.

Напомним, в целом золотовалютные резервы служат для осуществления международных расчетов и платежей, включая обслуживание государственного долга, а также для покрытия дефицита платежного баланса. Они также необходимы для поддержания стабильности национальной валюты, т.к. позволяют Нацбанку продавать иностранную валюту на межбанковском рынке для компенсации ее недостатка. Кроме того, при избытке иностранной валюты на рынке регулятор может закупать ее для пополнения резервов.

В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 ноября это 6,7%. Ценные бумаги занимают 80,5% всего объема ЗВР, а оставшиеся 12,8% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже несколько лет не пополняла свой золотой запас. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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