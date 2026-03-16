Украина продвинулась в ассоциации с ЕС: где достигли наибольшего прогресса

Украина достигла определенного прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. За прошлый год выполнение документа достигло отметки в 84%, а больше всего прогресс продвинулся в финансовой, таможенной, социальной и сельскохозяйственной сферах.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции после публикации отчета о выполнении соглашения. Отмечается, что за 2025 год прогресс выполнения вырос на 3 п.п. – с 81% до 84%.

Где достигнут наибольший прогресс за год

Финансовый сектор – общий прогресс 82% (+8%);

общий прогресс 82% (+8%); Социальная политика и трудовые отношения – общий прогресс 87% (+7%);

– общий прогресс 87% (+7%); Таможенные вопросы – общий прогресс 96% (+5%);

– общий прогресс 96% (+5%); Сельское хозяйство – общий прогресс 79% (+5%).

Самый высокий уровень выполнения

Статистика и обмен информацией – 100%.

– 100%. Образование, обучение и молодежь – 99%.

– 99%. Интеллектуальная собственность – 98%.

"Это – последний отчет имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС", – отметили у вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Время Украины для вступления в ЕС истекает

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, чтобы завершить все евроинтеграционные реформы, необходимые для вступления в Евросоюз у Украины осталось 2,5 года. Причем присоединение к ЕС должно произойти после вступления балканских стран.

"Черногория ожидаемо завершит переговоры в 2026 году, Албания – в 2027 году, а Молдова и Украина – в 2028 году. То есть на самом деле существует окно возможностей в 2-2,5 года, чтобы принять все необходимые меры", – сказала дипломат.

Она добавила, что евроинтеграционные требования являются реформами, которые приносят пользу украинцам. В то же время демократический мандат уже подошел к своему концу, поскольку из-за полномасштабного российского вторжения Верховная Рада работает шестой год, а президент Владимир Зеленский находится в должности шесть лет.

В Евросоюзе рассматривают расширение до конца десятилетия. В течение ближайших 5 лет в состав ЕС могут войти новые государства – это, в частности, Украина, Албания, Молдова и Черногория.

