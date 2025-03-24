Украина призвала ЕС возобновить соглашение о беспошлинной торговле: какие страны Европы выступили против

Украина призвала ЕС (Европейский Союз) срочно продлить соглашение о беспошлинной торговле во избежание серьезных экономических потерь, однако Польша, Венгрия и Словакия выступают против. Если Европа не возобновит соглашение до 5 июня, Украина может потерять критически важные экспортные потоки, что повлияет на финансирование военных усилий.

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Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии Financial Times. Соглашение об отмене пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС было введено в 2022 году как срочное мероприятие для поддержки экономики страны в условиях войны.

За 2024 год экспорт в ЕС в рамках этого соглашения принес Украине почти 10% общего экспорта, что составляет 41 млрд долларов. Эти поступления критически важны для стабильности финансовой системы и финансирования военных расходов.

Если ЕС не продлит соглашение, украинские товары снова окажутся под таможенными ограничениями. Это приведет к сокращению экспорта, потере иностранной валюты и ослаблению экономики страны. Чиновники Украины и ЕС признают, что времени для переговоров остается очень мало и риск прекращения беспошлинной торговли растет.

"Европейский Союз является нашим ключевым торговым партнером, и поэтому нам было бы очень вредно, если бы мы вернулись в ситуацию к войне", - подчеркнул Марченко. Некоторые страны-члены ЕС, в частности Польша, Франция, Венгрия и Словакия, выражают обеспокоенность по поводу влияния украинского импорта на их внутренние рынки. Они настаивают на введении "чрезвычайных ограничений" для защиты своих фермеров.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария уже вводили односторонние запреты на импорт украинских зерновых, нарушая общую торговую политику ЕС. Польское правительство Дональда Туска опасается, что дешевый украинский импорт может разжечь недовольство среди фермеров, традиционно поддерживающих оппозиционную партию "Право и справедливость" (PiS).

Переговоры по новому долгосрочному соглашению между Украиной и ЕС пока не продвинулись. Брюссель и Киев согласились на расширение рыночного доступа, однако детали остаются неопределенными. Украина настаивает на немедленном продлении действующего соглашения, ведь отказ ЕС будет "слишком неправильным сигналом" для союзников. "Нашим производителям нужна предсказуемость по экспорту. ЕС не может начать переговоры за неделю до окончания действующего регулирования", – отмечают украинские чиновники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Европейском Союзе (ЕС) отсрочили введение 50% пошлин на американский виски в рамках ответа на пошлины на сталь и алюминий, которые наложила администрация президента США Дональда Трампа. Новые тарифы на виски начнут действовать не 1 апреля, как планировалось в середине месяца.

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