Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Европы: где и когда может не быть света

На 19 мая состояние энергосистемы в Украине было напряженным из-за вражеских обстрелов, повлекших обесточивание тысяч абонентов в разных областях страны. В частности, энергетики активно работали над возобновлением поставок электроэнергии в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго. "В минувшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью от Румынии, Словакии и Польши ", - говорится в сообщении.

Ограничения промышленных потребителей с 18:00 до 24:00 применялись во всех регионах, кроме Херсонской области, подчеркивая необходимость сбалансированного потребления энергии. В результате повреждений газопроводов в Сумской и Харьковской области прекращено газоснабжение для сотен абонентов.

В связи с вражескими обстрелами за прошедшие сутки было обесточено 6,3 тысячи абонентов в 17 населенных пунктах. Однако энергетики смогли возобновить электроснабжение более 9 тысяч абонентов в 12 населенных пунктах.

В Харьковской области в настоящее время около 34 тысяч абонентов остаются без света в 60 населенных пунктах. При этом из-за обстрелов было прекращено газоснабжение для 68 абонентов. Ситуация в области напряженна, и энергетики работают на грани своих возможностей для восстановления электроэнергии.

В центральной части страны ситуация тоже не легкая. В результате боевых действий было обесточено 1622 точки учета в Днепропетровской области, однако все они уже восстановлены. Технологическое нарушение также привело к отключению для 1293 абонентов, из них остается без напряжения 139 абонентов. Кроме того, из-за повреждения газопроводов некоторые жители остаются без газа.

В Запорожской области около 3730 абонентов остаются обесточенными. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения в области.

В Сумской области ситуация тоже не легкая. Около 760 точек учета в 2 населенных пунктах были обесточены из-за обстрелов, а 1,4 тысячи абонентов остались без напряжения по технологическим причинам. Усилия энергетиков направлены на скорейшее возобновление снабжения.

В Херсонской области ситуация серьезная. Более 2,9 тысяч абонентов остаются обесточенными в городе Херсон, а в области в целом – 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения жителям области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией в Украине сложилась сложная ситуация в энергосети, которая привела к введению стабилизационных и аварийных графиков отключения света по всей стране. Поэтому, признали в правительстве, экономия электричества должна стать новой нормой жизни для всех украинцев – для недопущения лишней нагрузки на сеть и чтобы уменьшить вероятность почасовых отключений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!