Украина получила от МВФ миллиарды долларов: что для этого было сделано

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 2,2 млрд долларов. Это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере 16 млрд долларов. Деньги пойдут в поддержку государственного бюджета.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что предоставленная сумма поможет правительству в финансировании, в частности:

критических расходов бюджета;

социальных пособий;

зарплат медиков и учителей.

"Для получения (этих денег. – Ред.) Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы. Впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", – говорится в сообщении.

Новый меморандум с МВФ: какие условия должна выполнить Украина

Ранее же МВФ обнародовал обновленный Меморандум о сотрудничестве с Украиной. Новые важные маяки: реформа таможни и отмена "правок Лозового". На сегодня выполнено 23 из 37 маяков.

Согласно документу, до конца сентября Украина должна провести аудит налоговых льгот и потерь от них (перенесено с июля). Определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и оценить фискальные и квазифискальные риски. Завершить внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать его отчет.

До конца октября: диагностика довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета Реформа таможни в соответствии с лучшими международными практиками (новый "маяк"). Внешний аудит финсостояния компаний центрального теплоснабжения, обособление долгов до и после февраля 2022 г. (перенесено с июня). Изменения в УПК и отмена "правок Лозового". Разработать политику государственной собственности госпредприятий, дивидендную политику и стратегию приватизации (перенесли с августа)

До конца декабря 2024 года. Принять постановление КМУ с планом действий и таймлайном, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Минфин ответственным за надзор. Подготовка основ оздоровления банков. Внедрить методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорной деятельности. Принять закон, который запустит новый независимый суд (вместо ликвидированного ОАСК) для рассмотрения админдел против госорганов (НБУ, НАБУ, НАПК) (перенесен с июля)

Бессрочный маяк о том, что все несистемные национализированные банки не могут быть докапитализированы и должны переходить в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Украина получила от Европейского Союза очередной транш безусловной макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility. В Государственный бюджет Украины поступило 1,9 млрд евро.

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