Украина планирует запустить новые поезда за границу: тестовый этап состоится уже летом

Украина планирует уже летом 2026 года запустить тестовое пассажирское железнодорожное сообщение с Болгарией через Румынию. В случае успеха появится новый регулярный международный маршрут, который упростит и удешевит путешествия между странами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Проект сейчас находится на этапе подготовки, но ключевая цель – провести тестовый запуск уже летом.

Будущее сообщение планируется в трехстороннем формате – с участием Украины, Румынии и Болгарии. Именно через румынскую территорию будут курсировать поезда, что позволит создать полноценный международный маршрут. Такой вариант выбрали не случайно, Румыния выступает важным транзитным хабом.

Ожидается, что новый маршрут станет альтернативой автобусам и авиаперелетам, особенно для тех, кто ищет более доступный или комфортный способ путешествия. Запуск прямого или полупрямого железнодорожного сообщения – это не только о туризме. Речь идет также об улучшении мобильности граждан и интеграции транспортной системы Украины с европейской.

Отдельно отмечается необходимость сделать маршрут конкурентным. Для этого планируют использовать механизм PSO (Public Service Obligation) – государственную поддержку перевозок, которая позволяет удерживать доступные цены на билеты.

Вопрос железнодорожного сообщения стал лишь частью более широкого диалога между странами. Во время переговоров стороны также сосредоточились на развитии транспортной инфраструктуры.

В частности, речь шла о стратегических транспортных коридорах и развитии дунайского кластера. Отдельный акцент сделали на цифровизации. В частности, обсуждали внедрение электронных решений на границе, таких как система электронной очереди, которая уже постепенно меняет подход к пересечению границы.

Сейчас речь идет именно о тестовом запуске, это означает, что летом могут запустить пробные рейсы, чтобы оценить спрос, логистику и технические возможности. Если проект покажет эффективность, в будущем маршрут могут сделать регулярным и расширить.

