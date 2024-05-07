Украина откажется от налички? Будут ли переводить все расчеты в безнал

В ближайшее время Украина не будет полностью отказываться от наличных денег – даже несмотря на то, что доля карточного расчета будет постоянно расти. Среди причин – отсутствие необходимых условий для этого. В частности полного покрытия страны интернетом 4G.

Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская. Она отметила: другая причина – независимость налички от наличия электроэнергии и интернета. Что чрезвычайно важно при возникновении форс-мажоров.

"Монетам и бумажным купюрам, в отличие от электронных денег, не требуется ни электричество, ни интернет, ни заряженный павербанк. И первые дни военной агрессии нас убедили в том, что, во всяком случае, в период форс-мажора оптимальное решение – иметь при себе и карту, и кэш", – сказала Довгальская.

Впрочем, признала она, говорить о полноценном переводе расчетов в безналичные деньги сегодня не приходится. Ведь в техническом плане полный отказ от кэша в Украине сегодня нереален.

"Для этого нет ни экономической, ни инфраструктурной готовности. Для того чтобы вся страна перешла на безналичные расчеты, у нас по меньшей мере должен быть интернет 4G в самом отдаленном селе", – объяснила зампредседателя правления Глобус Банка.

Более того, подчеркнула она, Украина не единственная страна, которая не может осуществить 100%-й переход на безналичные рассчеты. "Ни одна страна мира не способна полностью отказаться от наличных денег", – говорится в сообщении.

В то же время Довгальская признала: частичное же снижение доли наличных расчетов – выгодно. Причем прежде всего, экономике страны.

Дело в том, объяснила она, что в таком случае деньги остаются в банковской системе, в результате чего ставки по кредитам снижаются. "То есть чем больше безналичных расчетов, тем "дешевле" деньги в банках, и тем дешевле кредиты", – резюмировала Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, не будут отказываться в Украине в ближайшее время и от гривни ради перехода на евро. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. И если бизнес-циклы в Украине и в еврозоне не будут совпадать, это будет иметь ряд негативных эффектов. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

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