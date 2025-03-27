Украина "откажется" от многих валют через несколько дней: для каких НБУ не будет считать курс

Нацбанк больше не будет рассчитывать официальный курс гривни к ряду валют. Изменение вступит в силу с 31 марта и затронет 13 валют – в частности, российский и беларусский рубли.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что в список также вошли:

бразильский реал;

армянский драм;

доминиканское песо;

иракский динар;

иранский риал;

ливийский динар;

марокканский дирхам;

новый тайваньский доллар;

пакистанская рупия;

туркменский новый манат;

узбекский сум.

Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:

алжирского динара;

бата;

дирхама ОАЭ;

донга;

лари;

ливанского фунта;

малазийского ринггита;

саудовского риала;

сербского динара;

така;

тунисского динара.

В целом же, рассказали в регуляторе, в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ). При этом:

В перечень будут входить валюты стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Сам перечень будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.

"Потребность в обновлении подходов обусловлена ​​значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.

Украина откажется от гривни и перейдет на евро?

В то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

"Это вопрос комплексный. Мы его обсуждаем с рынком. Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков недавно этот вопрос рассматривал, дискутировал. Сказать, что этот вопрос у нас находится уже на выходе, – нет. Мы анализируем, рассматриваем разные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

В свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил: при благоприятных обстоятельствах перехода следует ожидать не раньше чем через 3 года – ведь для этого должен быть выполнен ряд условий. Среди них такие:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также в экономику и законодательство.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

При этом он подчеркнул: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Так что гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу, в т. ч. межгосударственные переводы.

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