Украина "откажется" от многих валют через несколько дней: для каких НБУ не будет считать курс
Нацбанк больше не будет рассчитывать официальный курс гривни к ряду валют. Изменение вступит в силу с 31 марта и затронет 13 валют – в частности, российский и беларусский рубли.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что в список также вошли:
- бразильский реал;
- армянский драм;
- доминиканское песо;
- иракский динар;
- иранский риал;
- ливийский динар;
- марокканский дирхам;
- новый тайваньский доллар;
- пакистанская рупия;
- туркменский новый манат;
- узбекский сум.
Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:
- алжирского динара;
- бата;
- дирхама ОАЭ;
- донга;
- лари;
- ливанского фунта;
- малазийского ринггита;
- саудовского риала;
- сербского динара;
- така;
- тунисского динара.
В целом же, рассказали в регуляторе, в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ). При этом:
- В перечень будут входить валюты стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.
- Сам перечень будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.
"Потребность в обновлении подходов обусловлена значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.
Украина откажется от гривни и перейдет на евро?
В то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время, нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.
"Это вопрос комплексный. Мы его обсуждаем с рынком. Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков недавно этот вопрос рассматривал, дискутировал. Сказать, что этот вопрос у нас находится уже на выходе, – нет. Мы анализируем, рассматриваем разные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
В свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил: при благоприятных обстоятельствах перехода следует ожидать не раньше чем через 3 года – ведь для этого должен быть выполнен ряд условий. Среди них такие:
- Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.
- Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также в экономику и законодательство.
- В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.
При этом он подчеркнул: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.
"Точно речь не идет об отказе от гривни. Так что гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу, в т. ч. межгосударственные переводы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!