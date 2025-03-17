Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли "менять деньги" после того, как курс отвяжут от доллара

В Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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В целом же, рассказал глава НБУ Андрей Пышный, сам вопрос перехода является комплексным. А потому при его решении следует учитывать много факторов.

"Это вопрос комплексный. Мы его обсуждаем с рынком. Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков недавно этот вопрос рассматривал, дискутировал. Сказать, что этот вопрос у нас находится уже на выходе, – нет. Мы анализируем, рассматриваем разные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно", – сказал Пышный.

В свою очередь, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее сообщила, что резкого перехода от доллара к евро не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам же переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) – это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

В свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил: при благоприятных обстоятельствах перехода следует ожидать не раньше чем через 3 года – ведь для этого должен быть выполнен ряд условий. Среди которых:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также в экономику и законодательство.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

При этом он подчеркнул: об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые ранее объясняли: в таком случае страна утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Как сообщал OBOZ.UA, присоединение же Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы.

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