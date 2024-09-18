Украина не обращает внимания на Россию и кормит страны по всему миру: Зеленский рассказал, как работает морской зерновой коридор

Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира – даже несмотря на полномасштабную войну и российский террор. В частности, за более чем год работы экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов в различные страны Азии, Африки, Европы и Америки.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил: благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" по меньшей мере "сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимую пищу" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане. При этом страна наращивает свои экспортные возможности.

"Из украинских портов вышли более 2 500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно", – рассказал глава государства.

Напомним: экспортный коридор был организован после выхода России из Черноморской зерновой инициативе летом 2023 года. После этого Россия начала активно атаковать ракетами или дронами украинские порты – в том числе дунайские Рени и Измаил.

Тем не менее, это не помешало Украине успешно поставлять продовольствие нуждающимся странам – в которых, по словам постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, проживает около 400 млн человек. В частности, только летом прошлого года отправила она отправила 1 300 судов новым морским маршрутом, что превысило объем экспорта за весь год работы Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, сама же Россия весной 2024 года начала продавать зерно с оккупированных территорий юга Украины в Венесуэлу. А летом было зафиксировано новое воровство российскими оккупантами украинского зерна. Его, вероятно, вывезли в Сирию.

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