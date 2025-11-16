Украина начнет получать газ из Греции: Зеленский рассказал, когда именно и как

В Украину уже с января начнутся поставки газа из Греции – американский сжиженный СПГ (сжиженный природный газ) будут доставлять по маршруту Александруполис-Одесса через Болгарию, Румынию и Молдову. Отмечается, этот новый энергетический коридор станет безопасной альтернативой российским ресурсам и является частью стратегического плана укрепления энергетической независимости государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мийотакисом. Отмечается, что это решение стало ключевым элементом подготовки к зимнему периоду и ответом на российские атаки по украинской энергетике.

Новый маршрут поставки газа фактически открывает для Украины еще одну "энергетическую артерию", которая не зависит от России и обеспечивает диверсификацию импорта. Кириакос Мицотакис подчеркнул, что речь идет не просто о коммерческом контракте, а о создании нового энергетического коридора, который будет работать в направлении "с юга на север".

Газ – американский сжиженный СПГ будет поступать на терминал в порту Александруполис в Греции, где будет регазифицирован. После этого топливо будет транспортироваться через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину, а конечной украинской точкой станет Одесса.

"Греция превращается в ключевой транзитный узел поставки американского газа в Центральную и Восточную Европу, включая Украину", – заявил Мицотакис. Таким образом Греция укрепляет свою роль в региональной энергетике, а Украина получает новый гарантированный канал обеспечения газом.

Президент Владимир Зеленский отметил, что новый газовый маршрут входит в более широкий "зимний энергетический пакет" – набора решений, направленных на компенсацию потерь от российских атак, обеспечение стабильности газовой системы и обеспечения тепла в украинских домах. По словам главы государства, использование СПГ через Грецию позволит:

компенсировать сокращение украинской добычи;

усилить энергетическую безопасность страны;

закрепить настоящую независимость от российского газа;

получить стабильные объемы топлива уже в первом квартале 2026 года.

"Поставка газа начнется уже в январе, и это важно, что в первом квартале будут реализованы наши первые договоренности", – отметил Зеленский. Президент отдельно поблагодарил США за поддержку проекта, ведь именно американский сжиженный газ будет транспортироваться через Грецию.

Владимир Зеленский прибыл в Грецию 16 ноября для переговоров и подписания соглашений. Стороны также обсудили:

оборонное взаимодействие;

поддержку Украины на европейском направлении,

координацию в сфере безопасности и восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, как минимум до этого периода цена на газ для населения не будет меняться и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

