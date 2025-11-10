В Кабмине определили тарифы на газ: украинцам назвали цену до конца марта

Правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, по крайней мере, до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Видео дня

Также цену зафиксировали для бюджетных учреждений, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, та составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

Кроме того, отметила она, Кабмин принял План прохождения зимы, который предусматривает защиту энергообъектов. А также:

Обеспечение резерва оборудования и материалов.

План быстрой реакции.

Работу антикризисных штабов для предотвращения блекаутов в областях.

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", – подчеркнула премьер.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Как рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в целом это касается всех потребителей газа – как трубопроводного, так и баллонного. Ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики..

Как сообщал OBOZ.UA, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг, счетов за электроэнергию, газ, воду и т. д. в течение 5 лет. Дело в том, что они помогут решить возможные споры с поставщиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!