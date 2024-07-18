Украина набрала кредитов под "Большое строительство" и теперь они угрожают бюджету: нардепы готовят экстренное решение

В Украине собираются в чрезвычайном режиме реструктуризовать долги, который набрал бывший "Укравтодор", иначе они создадут грозу для госбюджета всей страны. Речь идет об облигациях на $700 млн (плюс проценты), размещенные в 2021 году во время "Большого строительства". Параллельно предлагается разрешить правительству временно останавливать выплаты по внешнему госдолгу.

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Соответствующий законопроект № 11396-1 уже рекомендовал принять за основу и в целом Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, сообщила его глава Росколана Пидласа. ("Слуга народа"). "11396-1 – это чрезвычайная мера", – объяснила Пиласа.

В частности, законопроектом предложено разрешить правительству взять гарантированный государством долг бывшего "Укравтодора" в периметр государственного долга. Это позволит провести его реструктуризацию, которую Агентство восстановления – правопреемник "Укравтодора" – самостоятельно организовать не в состоянии.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета", – заявила Пидласа. Это ее заявление удивило даже некоторых депутатов.

"Я честно говоря впервые услышал цифру о долгах, которые набрали на "Большое строительство" за только 2021 год. $700 млн плюс проценты. Вот тут я прям подзавис от объема цифры", – поделился замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк ("Голос").

Глава этого комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") поддерживает принятие законопроекта № 11396-1. Однако не столько из-за долгов "Большого строительства", сколько из-за второго решения, которое предлагается документом.

Остановка выплат по долгам: такое уже было

Так, кроме решения вопроса с долгами "Укравтодора", документом также предлагается предоставить право правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. По подсчетам Пидласы и Гетманцева, это позволит сильно сэкономить на долговых платежах.

Приостановка, как уточнила Пидласа, будет не бесконечной. Ее ограничили 1 октября 2024 года.

"Фактически (это будет примняться. – Ред.), если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году", – объяснила Пидласа.

Похожее техническое решение было уже использовано в 2015 году, во время реструктуризации госдолга. Тогда Украина приняла закон "Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа и объявила о завершении сделки в ноябре.

"МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины – обязательства, которое мы на себя взяли в Меморандуме с МВФ", – добавил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам экономистов, Украине не грозит настоящий дефолт. Максимум – затягивание переговоров о реструктуризации долга. Что может привести к т.н. техническому дефолту, который тем не менее не будет иметь никаких негативных последствий для страны, ведь в конце концов стороны смогут прийти к соглашению.

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