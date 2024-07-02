Украинцам рассказали, что будет с дефолтом: к чему готовится страна

Украине не грозит дефолт. Максимум – затягивание переговоров о реструктуризации долга. Что может привести к т.н. техническому дефолту, который тем не менее не будет иметь никаких негативных последствий для страны, ведь в конце концов стороны смогут прийти к соглашению.

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Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил: даже если бы сейчас в Украине произошел дефолт по внешнему долгу, то это ничего бы не изменило – поскольку "все последствия дефолта без самого дефолта у нас и так уже есть из-за войны".

"Но ведь и дефолт не планируется. Идут переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего коммерческого долга. Еврооблигаций. Общая сумма – 20 млрд долларов примерно. И эти переговоры не появились врасплох. Это абсолютно плановая процедура, о которой все знали последние два года. Так что ничего экстраординарного не происходит", – объяснил суть того, что происходит, Фурса.

Он подчеркнул: эти переговоры могут закончиться тем, что стороны договорятся. И тогда будет:

"списание около 50% от суммы долга и пролонгация оставшихся лет на 10";

другие технические детали, о которых сейчас идут переговоры.

Однако существует и другой вариант – что стороны не договорятся. В таком случае "никто никому ничего не платит, а Минфин с кредиторами приходят к выводу, что ничего не ясно и нужно еще подождать".

"Есть здесь дефолт? Нет. Никому он не нужен. Может ли случиться, что просто переговоры затянутся и не успеют завершиться ко времени Х? Да. Но тогда инвесторы и Украина согласятся проводить переговоры дальше и это назовут "технический дефолт", а через месяц все-таки договорятся", – резюмировал банкир.

Его поддерживают и в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отмечают:

договоренности нужно достичь до августа;

это должна быть именно договоренность о реструктуризации, "а не очередная приостановка выплат по долгу".

"Однако, даже если договоренность достигнута не будет, вероятным вариантом является согласованное с кредиторами продление моратория по выплатам еще на год. А не дефолт Украины", – констатировали там.

Почему пошли разговоры о дефолте Украины

Разговоры о том, что через месяц Украина может оказаться в состоянии дефолта, пошли после материала издания The Economist. В нем утверждается, что страна имеет месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Авторы материала объясняют: Украина предложила кредиторам соглашение, которое снижает на 60% текущую стоимость долгов, но те считают, что списывать нужно лишь 22%. При этом, хотя МВФ и заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, сделка, отмечается, кажется маловероятной в отведенное время.

Поэтому, приходят к выводу аналитики, если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта. В частности:

договориться о продлении моратория на выплаты по долгам;

объявить дефолт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный долг Украины продолжает расти, хоть и замедлил этот рост. Теперь он превышает 6,1 млрд грн, что стало новым историческим рекордом, но в долларовом эквиваленте госдолг даже уменьшился. Впрочем, дефолт в Украине не прогнозируется, ведь ситуация остается контролируемой.

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