Украина и США официально запустили Фонд восстановления в рамках соглашения об ископаемых, – Свириденко

Украина и США завершили все процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления в рамках соглашения об ископаемых. Таким образом, по словам первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко, фонд можно считать официально запущенным.

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Об этом сообщила сама Свириденко. Она отметила: последним шагом была дипломатическая нота от США.

"Сегодня получила ее от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Теперь можно официально считать, что Фонд запущен", – говорится в сообщении.

В целом же, отметила Свириденко, "минеральное" партнерство Украины и США является равноправны. А также таким, что:

Уважает национальные интересы Украины.

Предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование.

"Работа Фонда ориентирована на будущее. К котором США и Украина совместно вкладываются в восстановление и развитие нашего государства", – резюмировала Свириденко.

В дальнейшем же Верховная Рада должна окончательно принять изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат юридическую реализацию новой структуры. После чего начнутся:

формирование команды фонда;

разработка инвестиционной политики;

поиск внешних советников.

При этом предпочтение будет отдаваться международным компаниям с опытом работы в Украине. Планируется, что первые проекты будут представлены уже в июле – на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Руководить же фондом будет совет из шести человек – по три от каждой страны. Все критические решения будут приниматься только единогласно, что гарантирует паритет и равноправие.

Кроме этого, создаются четыре специализированных комитета – инвестиционный, аудиторский, административный и по поиску проектов. Они будут помогать с запуском инвестиций, выбором перспективных направлений и мониторингом эффективности расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить соглашение о свободной торговле. При этом Украина заинтересована в таком соглашении даже несмотря на то, что США не являются ее крупнейшим торговым партнером. Ведь все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках – поскольку это приносит больше прибыли.

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