Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле: детали

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить соглашение о свободной торговле. При этом Украина заинтересована в таком соглашении даже несмотря на то, что США не являются ее крупнейшим торговым партнером. Ведь все больше производителей строят свою стратегию продажи за рубежом на самых богатых и развитых рынках, – поскольку это приносит больше прибыли.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка. Он отметил: Украина заинтересована в свободной торговле со всеми членами G7.

"У нас есть (договоры. – Ред.) с Великобританией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", – говорится в сообщении.

При этом Качка подчеркнул: создание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления формирует основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США. А потому возможность свободно торговать с Украиной, по его мнению, должна заинтересовать Штаты.

"Но не будем забегать вперед, мы только на первых шагах в этом направлении. … Насколько мне известно, с таким предложением Зеленский обратился к Трампу. И это будет следующим этапом наших разговоров", – рассказал Качка.

Украина и США подписали еще два соглашения по недрам

Ранее же Украина и США подписали еще два соглашения в рамках "соглашения о недрах". Они определяют:

как именно будет работать будущий совместный инвестиционный фонд;

как будет наполняться его капитал.

В частности, рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии Forbes, соглашения предусматривают, что США будут вкладывать деньги и вооружение, а Украина – половину доходов от новых лицензий на недра. Причем все доходы первые 10 лет будут реинвестироваться в украинскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Пока документ принят только в первом чтении (за основу). Он призван урегулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в будущий совместный с США Фонд восстановления.

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