Украина и ЕС подписали уникальное кредитное соглашение на сумму до 35 млрд евро: в чем его особенность

Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи, которое будет финансироваться за счет доходов от замороженных активов РФ. Это часть совместной инициативы по G7 с общим объемом 50 млрд евро. Кредит уникален, ведь Украина сможет его не возвращать, если РФ не выплатит репарации.

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Что это за деньги, каков механизм получения выплаты и сколько может получить Украина, пишет OBOZ.UA. Так, 4 декабря Министерство финансов Украины сообщило о подписании Меморандума о взаимопонимании и кредитном соглашении между Украиной и ЕС.

С украинской стороны подписантами выступили министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Со стороны ЕС соглашение подписал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Денежные средства будут предоставлены в рамках новой программы Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), которая обеспечивает безвозвратную форму макрофинансовой помощи, но при определенных условиях. Если Россия не выплатит Украине репарации, погашение ссуды планируется осуществлять за счет доходов от замороженных суверенных активов РФ. Что предполагает сделка:

источник средств: деньги выделяются благодаря решению лидеров G7 об использовании замороженных активов России. Таким образом, финансовая поддержка Украины не создает дополнительной долговой нагрузки;

деньги выделяются благодаря решению лидеров G7 об использовании замороженных активов России. Таким образом, финансовая поддержка Украины не создает дополнительной долговой нагрузки; объем финансирования: окончательная сумма помощи от ЕС будет определена после согласования взносов всех сторон. Ожидается, что Украина получит до 35 млрд евро в рамках этой программы, а общий объем поддержки G7 составит $50 млрд;

окончательная сумма помощи от ЕС будет определена после согласования взносов всех сторон. Ожидается, что Украина получит до 35 млрд евро в рамках этой программы, а общий объем поддержки G7 составит $50 млрд; условия возврата: в случае отсутствия репараций от России кредит переходит в безвозвратную помощь. Это реализуется через механизм так называемых условных долговых обязательств, который теперь предусмотрен и изменениями в Бюджетный кодекс Украины.

Еще летом 2024 г. лидеры G7 объявили о намерении создать механизм финансирования Украины за счет доходов от российских активов. Технические детали программы были утверждены на саммите G7 в июне.

А 3 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, открывший путь к привлечению этих средств на беспрецедентно выгодных условиях. Законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые вводят новое понятие – "условные долговые обязательства". В рамках этого механизма:

Украина получит $50 млрд от G7 через механизм чрезвычайного ускорения доходов;

средства не будут учитываться как государственный долг и не будут влиять на общий уровень долговой нагрузки;

возврат денег будет зависеть от получения репараций от РФ, в случае их отсутствия кредит останется безвозвратным.

Механизм "условных долговых обязательств" – это новый инструмент, позволяющий привлекать финансовую поддержку без увеличения государственного долга. Если репарации от РФ не будут получены, Украина избавляется от обязательства возвращать кредит. Этот механизм объединяет принцип справедливости и прагматизма, позволяя использовать замороженные активы России для финансирования потребностей Украины. Макрофинансовая помощь будет направлена на:

поддержание макрофинансовой стабильности;

финансирование обороны, восстановление инфраструктуры;

социальные программы;

реформы в области энергетики, управления и борьбы с коррупцией.

Программа предусматривает выполнение 14 структурных мероприятий, призванных обеспечить эффективное использование ресурсов и способствовать восстановлению украинской экономики. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил готовность ЕС поддерживать Украину в борьбе с агрессией и послевоенном восстановлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз в декабре 2024 года предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд. евро для поддержки бюджета в условиях российского полномасштабного вторжения. Кроме того, с января 2025-го Киев ежемесячно будет получать от ЕС по 1,5 млрд евро.

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