Украина сможет не возвращать 50 млрд долларов G7 при одном условии: нардепы приняли закон

Украина получила возможность привлечь $50 млрд от G7 на условиях, освобождающих от обязанности возврата этих средств, если не будут получены репарации от России. Ожидается, что это решение гарантирует финансовую поддержку без увеличения государственного долга.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Верховная Рада в целом одобрила законопроект №12232 по поводу изменений в Бюджетный кодекс, касающихся безвозвратной финансовой помощи на 50 млрд долларов от стран G7 и ЕС. В целом решение одобрили 271 депутат.

Законопроект №12232 вносит изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые вводят новое понятие – "условные долговые обязательства". В рамках этого механизма:

Украина получит $50 млрд от G7 из-за механизма чрезвычайного ускорения доходов;

средства не будут учитываться как государственный долг и не влиять на общий уровень долговой нагрузки;

возврат денег будет зависеть от получения репараций от РФ, в случае их отсутствия кредит останется безвозвратным.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, принятие этого закона позволяет Министерству финансов подписывать соглашения со странами G7 и другими международными партнерами на условиях, максимально выгодных для Украины. Почему это важно для Украины?

финансовая стабильность: закон позволяет привлечь значительный объем средств для поддержки экономики и исполнения бюджета без риска создания дополнительной долговой нагрузки;

закон позволяет привлечь значительный объем средств для поддержки экономики и исполнения бюджета без риска создания дополнительной долговой нагрузки; использование замороженных активов РФ: возврат ссуды планируется обеспечить за счет иммобилизованных российских активов. Это не только финансово выгодно Украине, но и демонстрирует принцип справедливости;

возврат ссуды планируется обеспечить за счет иммобилизованных российских активов. Это не только финансово выгодно Украине, но и демонстрирует принцип справедливости; предупреждение бюджетного кризиса: как отметил нардеп Железняк, отсутствие таких изменений могло бы привести к критическим последствиям для выполнения государственного бюджета в 2025 году.

Что такое "условные долговые обязательства"

Это новый механизм в бюджетной сфере Украины, который позволяет привлекать средства по условиям, освобождающим страну от обязанности возвращать их в случае выполнения определенных условий. В этом случае условием является получение репараций от России.

Такие обязательства отражают интересы Украины в международных финансовых соглашениях и позволяют привлекать денежные средства на максимально выгодных условиях. Лидеры стран "Группы Семи" (G7) согласовали выделение Украине $50 млрд в виде ссуд с использованием замороженных активов РФ. Средства будут направлены на финансирование критических потребностей, включая оборону, социальную сферу и восстановление инфраструктуры.

Это решение G7 является подтверждением поддержки Украины в условиях войны, а также четким сигналом о намерении привлечь Россию к ответственности за нанесенный ущерб. Принятие этого закона только первый шаг. Следующими будут:

подписание соглашения Министерством финансов со странами G7;

согласование механизмов использования и контроля затрат этих средств;

поиск эффективных способов получения репараций от РФ, включая международные суды и санкционные механизмы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро в рамках пакета G7. Средства снабжаются доходами от замороженных российских активов.

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