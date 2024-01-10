Украина готовится продавать госбанки, не дожидаясь конца войны: в НБУ объяснили план

Национальный банк Украины (НБУ) не исключает приватизации государственных банков еще до окончания войны. НБУ уже просит Международную финансовую корпорацию (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжить работу над приватизацией Укргазбанка и Ощадбанка, начатую еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Впрочем, по ее словам, пока речь идет о подготовительной работе. И это касается не только "Укргаза" и "Ощада".

"Подготовительную работу нужно проводить уже сегодня, а дальше смотреть. Если кому-то из крупных институциональных инвесторов станет интересно приобретение одного из государственных банков, то я бы не ожидала (окончания войны. – Ред.)", – заявила Рожкова.

Также НБУ, по словам Рожковой, планирует провести свежую оценку состояния государственных банков. "Банки разные, сейчас нужно произвести ревизию их стратегии, их финансового положения и поглядеть, как их готовить к приватизации. А дальше уже определяться с тем, как это делать, должна ли это быть полная проаджа или частичная и т.д.", – объяснила представительница НБУ.

Она напомнила, что пять государственных банков имеют довольно разные акценты в работе, а потому оценивать каждый из них нужно отдельно. Так:

на обслуживании розничных клиентов концентрируются два крупнейших банка страны в этой области – ПриватБанк и Ощадбанк , а также Сенс Банк , национализированный в 2023 году;

и , а также , национализированный в 2023 году; Укргазбанк является корпоративным;

является корпоративным; Укрэксимбанк сфокусирован на экспорто-импортных операциях.

Напомним, после национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%. Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%.

В рекомендациях МВФ уже давно периодически "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год. Но война изменила эти планы.

При этом считается, что Сенс Банк может довольно быстро вернуться в частную собственность. Как уже отмечала Рожкова ранее, Сенс Банк не имеет таких концентраций в портфеле, как другие государственные банки. Кроме того, для него характерна более высокая "рыночность" бизнес-модели.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе избранный без конкурса председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку. Елена Зубченко, заместитель председателя правления, была назначена временно исполняющей обязанности председателя правления. Теперь банк ищет нового главу.

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