Украина будет торговать с ЕС по-новому: объемы экспорта упадут на 80%

Европейский Союз не станет снижать квоты на импорт украинской аграрной продукции до уровня до полномасштабной войны. Впрочем, они будут на 80% ниже, чем в 2022-2024 годах. Самый болезненный удар нанесут производителям пшеницы и сахара.

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Как сообщает Reuters, о соответствующем решении было объявлено 4 июля – оно соответствует предварительной договоренности, которая была достигнута в начале недели. Как отмечается, такие ограничения имеют целью две цели:

защитить европейских фермеров от чрезмерного импорта;

от чрезмерного импорта; стимулировать Украину переориентировать экспорт на рынки Азии и Северной Африки.

Новые квоты стали ответом на массовые протесты европейских аграриев из-за роста конкуренции со стороны украинской продукции. В опубликованном документе говорится, что лимиты будут действовать в рамках обновленного торгового соглашения между ЕС и Украиной, которое охватывает 40 позиций.

Впрочем, государства-члены ЕС еще должны окончательно утвердить его квалифицированным большинством голосов. Если это произойдет, новые годовые квоты на ключевые украинские аграрные товары будут такими:

пшеница – 1,3 млн тонн (на 30% больше довоенных 1 млн, но на 70–80% меньше, чем в 2022–2024 годах, когда ежегодно поставлялось до 6,5 млн тонн);

– 1,3 млн тонн (на 30% больше довоенных 1 млн, но на 70–80% меньше, чем в 2022–2024 годах, когда ежегодно поставлялось до 6,5 млн тонн); сахар – 100 тыс. тонн (против довоенных 20 тыс., но меньше пика в 500 тыс. тонн 2023/24 сезона);

– 100 тыс. тонн (против довоенных 20 тыс., но меньше пика в 500 тыс. тонн 2023/24 сезона); ячмень – 450 тыс. тонн (соответствует текущему объему, но лишь половина от прошлых лет);

– 450 тыс. тонн (соответствует текущему объему, но лишь половина от прошлых лет); мясо птицы – 120 тыс. тонн (вместо предыдущих 90 тыс.).

Кроме того, страны Евросоюза смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения, если внутренний рынок будет под угрозой.

После начала полномасштабной войны ЕС в знак солидарности открыл рынки для украинского продовольствия, отменив пошлины и квоты. Это позволило аграриям экспортировать рекордные объемы зерновых, сахара и птицы. Но из-за внутреннего давления со стороны фермерских лобби Еврокомиссия решила вернуться к контролируемому режиму торговли.

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" назвали новые квоты "шагом назад" и отметили, что они существенно ограничат экспортный потенциал. Зернотрейдеры, со своей стороны, успокаивают: украинское зерно, в частности пшеница, остается конкурентным и имеет все шансы найти спрос на альтернативных рынках, в частности в Азии и Африке.

В Брюсселе объяснили, что шаги направлены на сохранение баланса между поддержкой Украины и стабильностью рынка в самом ЕС, где фермеры уже сталкиваются с повышенными затратами и более строгими экологическими нормами. Отдельно они обеспокоены будущим соглашением с МЕРКОСУР, которое еще больше обострит конкуренцию в агросекторе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца действующего года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и действуют квоты, рассчитанные по формуле "7/12". То есть они пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента.

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