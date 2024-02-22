Украина близка к получению следующего транша по рекордной программе МВФ – Bloomberg

Украина и Международный валютный фонд вскоре могут прийти к соглашению о получении Киевом следующего транша по рекордной программе расширенного финансирования. Речь идет о транше в размере $900 млн из общей суммы $15,6 млрд.

Предварительно соглашение должно быть одобрено до 24 февраля – начала второй годовщины российского полномасштабного вторжения. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники. По данным собеседников журналистов, это может произойти в четверг, 22 февраля.

Однако сначала сделка должно быть ратифицирована исполнительным советом МВФ, впрочем обычно это происходит без проблем, пишут журналисты.

По словам официальных лиц, группа сотрудников МВФ во главе с руководителем миссии Гевином Греем, которая оценивала, выполнила ли Украина условия получения кредита, должна завершить свою работу и сделать заявление 22 февраля. Один из источников журналистов добавил, что после этого может потребоваться несколько дней для окончательного согласования.

Издание также отметило, что если Конгресс США не одобрит выделение свыше $60 млрд на помощь Украине в текущем году, средства МВФ, вероятно, станут вторым по величине финансовым спасательным кругом для Киева после грантов и кредитов ЕС.

Отметим, что предыдущий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках второго пересмотра программы финансирования МВФ выставил перед Украиной новые задачи. Новые "маяки" МВФ касаются фискальной политики, финансового сектора, энергетики, работы государственных институтов и борьбы с коррупцией.

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