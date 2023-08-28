Угроза евроинтеграции Украины: Transparency International об идее Зеленского приравнять коррупцию к госизмене

Идея президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене может негативно отразиться на будущей евроинтеграции Украины. Ведь таким образомстрана продемонстрирует, что бороться с коррупцией может только засекречивая соответствующие дела.

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Об этом сообщили в антикоррупционном движении Transparency International Ukraine. Там отметили: воплощение в жизнь этой инициативы может привести и к другим негативным последствиям. В частности, это может плохо отразиться на:

усилении верховенства права в Украине;

защите прав человека.

"Приравнение коррупции к государственной измене, даже только во время военного положения, может негативно повлиять на будущую евроинтеграцию Украины. Так же это может плохо отразиться на усилении верховенства права в государстве и вопросе защиты прав человека. Ведь выходит, что другим путем, кроме засекречивания дел по коррупции, Украина не может преодолеть эту проблему", – говорится в сообщении.

В целом же, отметили аналитики, такая инициатива кроет в себе признаки популизма. А также является "борьбой с симптомами, а не с болезнью".

"Системные глобальные проблемы нуждаются в таких же системных, а не популистических и точечных решениях. Коррупция – это государственная измена на метафорическом уровне, а не юридическом. Поэтому этот красивый лозунг крайне сложно упаковать в законодательство таким образом, чтобы это не сломило долговременную и комплексную борьбу с коррупцией в Украине в целом", – подчеркнули аналитики.

Влияние президентской вертикали

Кроме того, напомнили они, СБУ, которой могут быть переданы полномочия по расследованию дел, связанных с коррупцией, уже занималась этим. При чем, подчеркивают аналитики, фактически безуспешно.

"В 2013 году Украина имела самые низкие показатели в Индексе восприятия коррупции – всего 25 баллов", – отметили они. Подчеркнув: в контексте возможной передачи СБУ коррупционных дел "также возникают предостережения относительно способности службы избегать влияния, в том числе со стороны президентской вертикали". Соответственно, "аполитичность ее расследований может быть под вопросом".

"В то же время подобные производства предусматривают беспрецедентные ограничения прав граждан даже в том случае, когда речь идет о подозрении в подобных преступлениях. И в судах разбирательства таких дел продолжаются тоже очень долго", – констатировали в Transparency International Ukraine.

Коррупционеры не боятся даже расстрелов

Резюмируя, там напомнили: эффективно предотвращать и бороться с коррупцией следует, убрав возможности для такой выгоды. А также обеспечив неотвратимость наказания за эти преступления.

"В конце концов, опыт стран с наиболее строгим наказанием за коррупцию, как Китай, показывает, что даже угроза расстрела за взятки не уменьшает реальный уровень коррупции в стране", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что приравнивание коррупции к госизмене приведет к тому, что вместо НАБУ и САП такими делами будет заниматься СБУ. Кроме того, по его словам, такая инициатива противоречит позиции международных партнеров Украины – ЕС и США.

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