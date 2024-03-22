Удары Украины по российским НПЗ вредят только РФ, миру ничего не грозит, – топливный эксперт

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вряд ли смогут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Ведь если российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынке просто появится больше нефти из России. Что будет тянуть цену на сырье вниз.

Об этом рассказал директора Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он утверждает: негативного влияния на рынок бензина не будет и потому, что россияне экспортируют этот ресурс в небольших количествах – т.к. "сами много его потребляют".

"Теоретически возможный подъем цен на дизтопливо – это основная экспортная позиция России. Но практика свидетельствует, что на смену росту быстро приходит падение, потому что рынок наполняется альтернативными источниками. Посмотрите на европейский рынок природного газа: после шока 2022 года сегодня цены на газ упали до минимума, сезон вообще прошли незаметно", – подчеркнул эксперт.

Такой же результат, отметил он, будет и в случае проблем у Каспийского трубопроводного консорциума, транспортирующего нефть из Казахстана в Новороссийск.

"В мире избыток этого сырья. Думаю, повышение цены с начала года с $77 до $86/барр, уже достаточно мощный стимул, чтобы нефтяные компании и государства по всему миру, особенно за пределами ОПЕК, начали поставлять больше", – констатировал Куюн.

США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

Его словам предшествовало сообщение британского Financial Times, что США призвали Украину приостановить атаки на объекты энергетики РФ. Такое предостережение якобы мотивировано тем, что удары дронов могут привести к повышению цен на нефть в мире и спровоцировать месть Москвы.

Так, один из собеседников издания сказал, что Белый дом якобы "все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям". Ведь Россия остается одним из "важнейших мировых экспортеров энергии".

Кроме того, отмечается, в США также обеспокоены тем, что в случае продолжения ударов по объектам в РФ Москва может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру. На которую полагается Запад.

Впрочем, в Офисе президента опровергают эту информацию. А также настаивают: Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны, в число которых входит и топливо.

"Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что серия атак украинских БПЛА на НПЗ России могла серьезно подорвать их мощности. В частности, могли быть выведены из строя до 11% общих мощностей РФ.

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