'Ударят по всем союзникам России': Бессмертный объяснил, когда заработают санкции против Китая. Видео

Последний пакет санкций от Соединенных Штатов против Китая стал одним из самых болезненных ударов для Поднебесной. Ограничения были применены из-за того, что Китай финансирует военно-промышленный комплекс России и поставляет новые технологии для войны в Украине. И хотя эти санкции заработают всего за пару месяцев, они ударят не только по КНР, но и по всем союзникам Москвы.

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Об этом рассказал дипломат, эксперт по международной политике и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный в новом выпуске программы OBOZ.TALK 18 июня. Он пояснил, что эти санкции вступят в силу в третьей декаде сентября.

Бессмертный также отметил, что Китай сначала предупредили о введении нового пакета ограничений, если он не перестанет помогать РФ в войне против Украины. Для этого в Поднебесную ездили и госсекретарь Энтони Блинкен, и министерша финансов Джанет Йеллен.

Китаю дали время на размышления, но выводы не были сделаны.

"Прошел месяц, как и положено Соединенными Штатами Америки, рукой президента подписали соответствующие санкции", – отметил дипломат.

По словам Романа Бессмертного, это так называемые длинные санкции. Они бьют сегодня по всем государствам, субъектам хозяйствования, которые помогали России обходить ограничения.

Они ударили одновременно по России, по Китаю, по всем пяти государствам Центральной Азии, по Саудовской Аравии, по Объединенным Арабским Эмиратам. и запасные части, и комплектующие, которые затем использовались в качестве комплектующих для ракетных комплексов и обстрелов украинской территории, об этом достаточно подробно сообщили, что я перечислил соответствующие визиты представителей госдепа Соединенных Штатов Америки. Все больше, как вы видите, сейчас время дано до третьей декады сентября, чтобы все поняли, что с этим никто не собирается шутить", – сказал Бессмертный.

Он напомнил, что эти санкции касаются, в том числе, отдельных предприятий и организаций даже из европейских страны, в частности Бельгии. В этот список попали даже французские отдельные фирмы.

Бессмертный подчеркнул, что Запад выбрал путь для того, чтобы поставить на место "московского фюрера" и не собираются с него сбиваться.

"Здесь есть один нюанс, на который хочу обратить внимание. Если посмотреть заключительное заявление Большой Семерки, то там по всем проблемам написано: если дальше будет использоваться фиктивный флот, подделка документов, ложное показание в контрактах видов товаров, то санкции не только будут увеличиваться, они будут ужесточать по отношению к тем параметрам, которые принимались.

Как сообщал OBOZ.UA, США вместе с другими странами готовы ввести санкции против китайских компаний и финансовых учреждений, поддерживающих Россию в войне против Украины.

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