США готовы ввести санкции против китайских финансовых учреждений: решительный ответ в поддержку России

США готовы принять меры против китайских компаний и финансовых учреждений, поддерживающих Россию в войне против Украины, рассматривая возможность введения санкций. Представители США, Южной Кореи и Японии также договорились о сотрудничестве по снижению зависимости от Китая и России в сфере критически важных ресурсов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Reuters. США рассматривают возможность введения санкций против китайских фирм, непосредственно помогающих России.

Курт Кэмпбелл подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредоточены на китайских компаниях, систематически поддерживающих российскую агрессию. "Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, систематически участвующих в поддержке России. Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям ", – заявил Кэмпбелл.

Во время встречи с заместителями министров иностранных дел Японии и Южной Кореи Кэмпбелл отметил важность сотрудничества в усилении экономической безопасности. Представители США, Южной Кореи и Японии договорились продолжать тесно сотрудничать в рамках проектов партнерства по безопасности минеральных ресурсов, направленных на уменьшение зависимости от Китая и России в отношении критически важных ресурсов, необходимых для высокотехнологичных применений.

Союзники также обязались работать еще более тесно, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру Украины, ее восстановление и усилия, направленные на привлечение России к ответственности за ее действия. После вторжения России в Украину Москва значительно углубила сотрудничество с Пекином.

США и их союзники обеспокоены тем, что китайские компании и финансовые учреждения оказывают поддержку России, что способствует продолжению конфликта. "Мы будем внимательно следить за действиями китайских фирм и банков, и готовы принять соответствующие меры, чтобы прекратить их поддержку агрессии России ", – отметил замгоссекретаря США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отношения между странами Европейского Союза (ЕС) обострились из-за России. Так, Швеция может в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия добьется исключения этого ограничения из следующего пакета санкций.

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