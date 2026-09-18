Удар по громадам: председатель Днепропетровского облсовета Лукашук раскритиковал Минфин из-за бюджета-2027

Проект Государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает масштабное изъятие средств из местных бюджетов. Для прифронтовых городов и регионов это означает меньше ресурсов на больницы, тепло, воду, укрытия и восстановление поврежденной инфраструктуры. В частности, из бюджетов Днепропетровской области в 2027 году планируют изъять более 4,5 млрд грн.

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Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он раскритиковал подходы, заложенные Минфином в проекте госбюджета.

Так, из областного бюджета Днепропетровской области планируют изъять 831,3 млн грн, еще 3,6889 млрд грн – из бюджетов территориальных громад. Всего это 4,52 млрд грн реверсной дотации, то есть средств, которые передаются из местных бюджетов в государственный.

В то же время для области предусмотрено 1,3581 млрд грн базовой дотации. Таким образом, объем реверсной дотации превышает базовую дотацию примерно на 3,16 млрд грн.

Глава облсовета обратил внимание и на долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая остается в распоряжении громад. В проекте бюджета-2027 предлагается вернуться к зачислению 60% НДФЛ в местные бюджеты вместо нынешних 64%.

По оценке Ассоциации городов Украины, уменьшение доли НДФЛ с 64% до 60% будет означать для местных бюджетов потерю 18,2 млрд грн в 2027 году. Ассоциация выступает за сохранение 64% НДФЛ за громадами.

Лукашук подчеркивает, что дополнительные 4% НДФЛ громады используют, в частности, для покрытия разницы в тарифах и обеспечения работы критической инфраструктуры. "При всем уважении к Минфину и задаче сэкономить каждую гривну. Но посчитайте сами. Расходы госбюджета-2027 запланированы на уровне 7,27 трлн грн. Реверс из нашей области в этой сумме составляет 0,06%", – заявил Лукашук.

За його словами, для громад Дніпропетровщини йдеться не про абстрактні бюджетні показники, а про фінансування конкретних потреб. "Для громад області це лікарні, тепло, вода й укриття. Забрати ці гроші у регіону, по якому б’ють щодня, і назвати це вирівнюванням не вийде", – зазначив голова облради.

Проблема касается не только Днепропетровской области. По оценке Ассоциации городов Украины, проект госбюджета-2027 предусматривает общее сокращение финансовых ресурсов территориальных громад на 224,5 млрд грн.

В эту сумму Ассоциация включает, в частности, 18,2 млрд грн из-за уменьшения доли НДФЛ, 19,2 млрд грн реверсной дотации, 85 млрд грн отсутствующей компенсации разницы в тарифах, 90 млрд грн недополученных поступлений от изъятия "военного" и "силового" НДФЛ, а также сокращение отдельных субвенций.

"Нет в проекте и субвенции на работу районных советов. Снова придется дофинансировать их из областного бюджета. Районные советы избрали люди, и мандат избирателей не отменяется отсутствием строки в бюджете", – добавил Лукашук.

Отдельно Ассоциация городов выступает против изъятия реверсной дотации. В проекте бюджета на 2027 год она предусмотрена для 218 бюджетов громад и составляет в общей сложности 19,2 млрд грн. Базовую дотацию планируют предоставить 961 громаде – всего 28,4 млрд грн. При этом позиция Ассоциации городов заключается в том, что средства реверсной дотации должны оставаться в местных бюджетах, в частности с учетом дополнительных расходов громад из-за войны.

Проект госбюджета-2027 уже зарегистрирован в Верховной Раде под № 16000. "Главное слово скажут народные депутаты во время голосования в ВРУ. Поэтому обращаюсь к ним, прежде всего от нашей области и прифронтовых регионов. Первое: оставить громадам 64% НДФЛ на постоянной основе. Второе: не изымать реверс у прифронтовых регионов и громад", – резюмировал Лукашук.

Дискуссия о ресурсах местных бюджетов проходит на фоне проблем с финансированием государственных расходов уже в 2026 году. 17 сентября глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщила, что Минфин перенес на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов, которые планировали профинансировать в сентябре-ноябре. Среди них – расходы на строительство и реконструкцию больниц, укрытия в медицинских и образовательных учреждениях, защиту энергетики и социальное жилье.

Причиной названы проблемы с получением международного финансирования. По словам Подласой, перенос таких расходов на декабрь может означать, что часть из них в этом году вообще не успеют профинансировать.

В то же время в проекте госбюджета-2027 правительство заложило рекордные расходы на оборону – 4,89 трлн грн. Общие расходы государственного бюджета составляют около 7,27 трлн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября Кабинет министров представил в Верховной Раде проект Госбюджета Украины на 2027 год, а народные депутаты приняли его к рассмотрению. Это означает формальное начало бюджетного процесса в парламенте.

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