У украинцев стало меньше наличных денег: сколько купюр приходится на одного человека

По состоянию на 1 апреля в наличном обороте Украины находилось наличности на 805,1 млрд грн. Что на 2,1%, или 17,3 млрд грн меньше, чем в начале 2025 года. В целом же, на одного жителя страны припадала в среднем 61 купюра, а "самой популярной" является банкнота 500 грн.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: уменьшение количества наличности связано с сезонными факторами – ведь "традиционно в I квартале года происходит изъятие из оборота наличности, выпущенной в прошлые периоды".

Всего же, отмечается, в наличном обороте находится 2,5 млрд банкнот на общую сумму 796,8 млрд грн. А также 14,9 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных) на 8,2 млрд грн.

"На одного жителя Украины на 1 апреля 2025 приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет. По состоянию на 1 января 2025 – 63 и 186 соответственно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 грн – 26,8% от общего количества. Меньше всего – 50 грн, 4,4%.

Среди монет больше всего на руках у украинцев 10 копеек – 27,7%. Меньше всего – 10 грн, 1,9%.

В то же время, подчеркивается, за I квартал 2025 года (январь-март) больше всего у украинцев появилось купюр в 1 000 грн. Таких банкнот стало больше на 3%.

Количество 10-гривневіх монет увеличилось на 5,4%. И это самый большой прирост среди копеек.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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