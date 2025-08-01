НБУ продает золотые 100 грн с особым дизайном: как выглядят

НБУ продает золотую памятную монету в 100 грн – за 160 090 грн. Посвящена она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отметили: продажа монеты лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

"Боспорское царство (VI в. до н.э. – IV в. н.э.) – одно из античных государств Северного Причерноморья, которое возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее и регулярно чеканило свои монеты", – говорится в описании монеты.

Сама монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2010 году и продается в специальном футляре. Общий тираж – 3 000 штук, при этом на складе осталось 334 монеты.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке рассматривают возможность прекратить выпускать монеты 10 копеек. Ожидается, что этот процесс стартует в октябре. В настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

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