У Трампа обсуждают выплату по $100 тыс. жителям другой страны: СМИ узнали, кто сможет получить деньги

США могут выплатить каждому жителю Гренландии до $100 тыс. Такой сценарий обсуждают в Белом доме, чтобы убедить население острова выйти из состава Дании и присоединиться к Соединенным Штатам.

Об этом сообщили осведомленные источники Reuters. Это свидетельствует о намерении администрации президента Дональда Трампа "купить" остров с 57 тыс. жителей, несмотря на настаивание властей Дании и Гренландии на том, что он не продается.

Точная сумма и логистика любых платежей пока неясны, но собеседники СМИ утверждают, что в Белом доме обсуждали выплаты в размере $10-100 тыс. на человека, что может стоить американской казне около $6 млрд. Впрочем, такая тактика может выглядеть как чрезмерно транзакционный и даже унизительный шаг для местного населения.

Комментировать переговоры по покупке острова (в том числе через прямые выплаты гренландцам) в Белом доме отказались. В администрации Трампа сослались на заявления:

пресс-секретаря Кэролайн Левитт, которая ранее признала, что Трамп и его советники по нацбезопасности "рассматривают, как будет выглядеть потенциальная покупка";

госсекретаря Марко Рубио – ранее анонсировал встречу с главой МИД Дании на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить Гренландию.

Среди альтернативных путей получения контроля над крупнейшим островом в мире – военный сценарий. Хотя внутренние обсуждения о силовом захвате шли еще до вступления Трампа в должность, актуальность этого вопроса усилилась после захвата спецсилами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Таким образом импульс, полученный после операции с венесуэльским диктатором, может быть перенесен на достижение других давних геополитических целей Трампа. При этом обсуждение единовременных выплат не назвали чем-то новым, хотя в последние дни они тоже стали серьезнее.

Как уже сообщал OBOZ.UA, восстановление геополитических интересов США к Гренландии вызвало бурную реакцию Европейского Союза, НАТО, ряда европейских стран и самой Дании. Поэтому администрация американского президента начала готовить альтернативный путь обеспечения стратегических интересов США в Северной Атлантике и хочет заключить соглашение о стратегическом взаимодействии с Гренландией в обход Дании, в составе которой Гренландия является самоуправляемой территорией с широкой автономией.

