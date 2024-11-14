У ряда регионов Украины не отнимут реверсную дотацию: принято решение по бюджету-2025

В государственном бюджете Украины на 2025 год планируют сохранить реверсной дотации в бюджетах громад, но только для прифронтовых территорий. Изначально планировалось забрать такую дотацию у всех регионов.

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Соответствующее решение приняли представители правительства и Верховной Рады на совещании под председательством президента Украины. Об этом сообщил вицепремьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Обсудили основные показатели проекта госбюджета на 2025 год. Принято решение сохранить реверсную дотацию в бюджетах прифронтовых громад", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, правительство предлагает перераспределить 14,9 млрд грн реверсной дотации для того, чтобы поддержать именно деоккупированные и прифронтовые громады. Кроме того государство дополнительно выделяет 37,5 млрд гривен для громад, которые "испытали негативное влияние в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России".

Как объяснял глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), реверсная дотация – это деньги в сумме превышения доходов над расходами местных бюджетов, которые изымаются в государственный бюджет. По его словам, средства планируют потратить на финансирование армии.

В целом проектом госбюджета на 2025 год для Минреинтеграции предусмотрено расходы на общую сумму 1,45 млрд грн. "Основная часть этих средств будет направлена на поддержку лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы и на ипотечное кредитование для ВПЛ", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ассоциация городов призвала сохранить реверсную дотацию для громад в бюджете-2025. Главы громад уверяют: это необходимо, чтобы не допустить срыва отопительного сезона, блэкаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения.

Местные власти Львовщины также выступили против изъятия реверсной дотации из областных бюджетов и снижения доли зачисления в бюджеты местного самоуправления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 4%. В частности, мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что такие меры приведут к тому, что громадам придется экономить на самом необходимом.

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