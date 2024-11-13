"Ужасный вопрос": Садовый озвучил последствия перевода реверсных дотаций из громад в госбюджет-2025

Если в госбюджете Украины на 2025 год останутся пункты об изъятии реверсной дотации из областных бюджетов и снижении доли зачисления в бюджеты местного самоуправления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 4%, Львову придется выбирать, на каких расходах экономить. Среди "кандидатов" на урезание финансирования – сфера образования, медицина и поддержка военнослужащих.

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Об этом заявил 13 ноября мэр Львова Андрей Садовый. "Что должен прекратить финансировать Львов в следующем году? Образование, медицину или армию? Ужасный вопрос, который мы должны себе задать, если депутаты Верховной Рады не придут в себя и примут это бессмысленное решение", – заявил он.

По подсчетам городского головы, забрать у громады планируют около 2 млрд грн, включая реверс. При этом Садовый напомнил о ситуации, которая сложилась с финансированием местных бюджетов в последние годы.

"В прошлом году, когда была тяжелая ситуация, была просьба от правительства, мы поделились и ориентировочно 1,8 млрд грн отдали на военные цели. В этом году ситуация очень сложная, мы миллиард гривен в этом году отдаем для Вооруженных Сил сами, на все подразделения, каждый день очень много обращений. Когда была последняя атака и было повреждено 189 домов, 20 из них были уничтожены, – это потери для громады еще на 1 млрд грн. Сколько мы получили от правительства? Ноль", – подчеркнул Садовый.

Он отдельно отметил, что речь идет не только о громаде Львова. Ведь деньги собираются из всех местных бюджетов, в том числе в восточных и северных областях Украины.

"Вы скажете, что города на востоке обстреливаются даже больше, это правда. Но хотят забрать средства и у общины Кривого Года, Сум, Запорожья, Днепра... Я говорил с руководителями громад – никто их не спрашивает. Это неправильно. Мы должны быть объединены, принимать общие решения", – заявил Садовый.

Он также обратился к жителям Львова с просьбой обращаться напрямую к депутатам Верховной Рады. Садовый посоветовал призывать нардепов "не делать глупых решений".

Напомним, Львовский областной совет еще 27 августа 2024 года принял обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины о сохранении финансовой основы бюджетов местного самоуправления. В обращении депутаты призвали центральную власть остановить изъятие из доходов территориальных громад реверсной дотации, что предусматривает направление части средств местного бюджета в государственный бюджет для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий, а также не допустить уменьшения поступлений НДФЛ в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления и сохранение доли НДФЛ на уровне 64%.

Они отмечали, что изъятие части средств посредством реверсной дотации и увеличение отчислений в госбюджет НДФЛ создаст неподъемную финансовую нагрузку для местных бюджетов по всей Украине. "Также не будет возможности софинансировать расходы на нужды обороны страны, обеспечивать подготовку объектов критической инфраструктуры к работе в зимний период, обустраивать места для проживания внутренне перемещенных лиц и обеспечивать другие первоочередные расходы", – заявлял начальник Львовской ОВА и председатель Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Максим Козицкий.

"Мы понимаем необходимость потребностей финансирования армии и важность наполнения государственного бюджета, но обращаем внимание, что изъятие из бюджетов территориальных громад реверсной дотации приведет к значительной потере их поступлений. Только бюджет Львовской области в 2025 году потеряет около 376 млн грн. Это те средства, из которых область помогает военным подразделениям, обеспечивает финансирование областных программ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", – добавлял и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2025 год и внес его в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении. В документе произошли некоторые изменения, в частности расходы были увеличены на 50 млрд грн. Принятие документа в Верховной Раде ожидается до 20 ноября.

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