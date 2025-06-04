У владельцев старых домов с сорняками будут забирать землю: в России взялись за дачников

В России с 1 сентября участки с сорняками, хламом и заброшенными зданиями могут изымать через суд, если их не используют более трех лет. Владельцам дадут год на исправление ситуации или придется распрощаться с недвижимостью или клочком земли.

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Об этом пишут росСМИ. Пока украинцы высаживают рассаду, ремонтируют клумбы и собирают клубнику, в России на дачников надвигается настоящий юридический ураган.

Власти официально утвердили основания для изъятия садовых, огородных и приусадебных участков у граждан. Новые правила - часть борьбы с бесхозяйственностью, но выглядят они скорее как еще один способ присматривать за каждой травинкой под окном. Согласно постановлению правительства РФ, которое вступит в силу 1 сентября 2025 года, теперь государство может забрать у людей землю, если они:

не используют ее в течение трех лет;

позволили, чтобы более половины участка заросло сорняками высотой от метра;

высотой от метра; дали вырасти "произвольным деревьям и кустарникам" , которые не являются частью благоустройства;

, которые не являются частью благоустройства; захламляли территорию хламом или отходами.

Для "прощения грехов" дают ровно один год - вычистить, выкосить, убрать и доказать, что вы не паразит на теле садово-огородной идеи. Иначе будет конфискация через суд. Не лучше ситуация и с участками под застройку. Если в течение пяти лет на земле не появится хоть какая-то постройка то ее заберут.

Для участков под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) дают аж семь лет. Но не думайте, что построил и забыл. Если дом начал разваливаться, а из окон вылетели стекла то считай, ты опять нарушитель.

Росреестр объясняет, что все это признаки небрежного отношения к собственности. Судить будет не соседка-бабушка, а официальные инспекторы Росреестра. Их задача проверить, используете ли вы землю по назначению, и не превратили ли вашу дачу в филиал Припяти.

Кстати, заместитель председателя Росреестра, господин Бутовецкий, успокоил граждан, что новые критерии "исключат оценочные суждения и коррупционные проявления". Ну, конечно. В России же никто и никогда не злоупотреблял такими вещами, и не требовал "решить на месте" за бутылку или пакет.

Новые правила это продолжение действия закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", который вступил в силу 1 марта 2025 года. В нем четко указано, что землю нужно использовать - не просто владеть, а сажать, убирать, осматривать, и желательно регулярно красить забор.

Если этого не сделаете - вас предупредят, оштрафуют на 20-50 тысяч рублей, дадут время исправиться. А потом - обращение в суд и ваша земля переходит государству. В Росреестре объясняют, что все это для порядка. Мол, люди годами держат землю и ничего с ней не делают.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиян предупредили о риске резкого уменьшения ассортимента продуктов в магазинах и роста цен, если правительство введет обязательные пищевые ГОСТы. Производители отмечают, что новые требования могут заставить их убрать с полок до 10% товаров и повысить цены даже на социально значимые продукты (хлеб, молоко, мясо, крупы).

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