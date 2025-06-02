Россиян предупредили о риске резкого уменьшения ассортимента продуктов в магазинах и роста цен, если правительство введет обязательные пищевые ГОСТы. Производители отмечают, что новые требования могут заставить их убрать с полок до 10% товаров и повысить цены даже на социально значимые продукты (хлеб, молоко, мясо, крупы).

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С предупреждением о последствиях выступили ведущие производители еды, а именно "Союзмолоко", "Русбренд", "Руспродсоюз", "Рыбный союз", "Асконд", Национальная мясная ассоциация и Союз хлебопеков. Они написали письмо в Торгово-промышленную палату РФ и просят остановить инициативу.

Сегодня компании могут изготавливать продукцию по собственным техническим условиям (ТУ) или внутренним стандартам (СТО), если она соответствует базовым требованиям безопасности. Новые же правила заставят всех производителей переходить на ГОСТы, получать государственные сертификаты и регистрировать продукцию.

Это означает дополнительные расходы, бюрократию и задержки. Малый и средний бизнес может просто не выдержать и свернет производство. По оценкам производителей, с рынка исчезнет не менее 10% товаров только в молочном секторе.

Особенно пострадают недорогие продукты, которые изготавливают по упрощенным условиям - молоко, сметана, крупы, хлеб, мясные изделия. Цены вырастут, потому что стоимость переоформления документов и соответствие ГОСТам ляжет на плечи покупателей. Производители прямо заявляют – это ударит по социально значимым продуктам, которые покупают самые бедные слои населения.

Автор законопроекта, депутат от "Единой России" Надежда Школкина, заявила, что не видит проблемы. "Почему, когда речь идет о качестве, нас сразу пугают ценами? Если с рынка уйдут некачественные товары – это же хорошо", – отметила она.

В Минпромторге тоже поддерживают закон, несмотря на все предостережения от реального бизнеса. Мол, цель - это улучшить качество и навести "системность". Системность – это хорошо, но если она не приводит к пустым полкам и подорожанию еды. Похоже, власть в очередной раз пытается "регулировать" отрасль без учета реальности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно растет дефицит квалифицированных работников - более 2,6 миллиона человек уже не хватает в ключевых отраслях, в частности в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Причиной стала милитаризация экономики, мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика Кремля.

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