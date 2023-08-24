У России появились новые союзники в противостоянии с Западом: в БРИКС вступили сразу 6 стран

Лидеры стран БРИКС решили пригласить в свою группу 6 стран – Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Уже принято решение, что полноправными членами группы эти страны станут с 1 июня 2024 года. Ранее же лидер Китая Си Цзиньпин призвал группу ускорить свое расширение ради якобы достижения более "справедливого и равноправного мирового порядка".

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О расширении БРИКС сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", – сказал он.

Си Цзиньпин же днем ранее поддержал будущее расширение группы. Более того, он призвал остальных ее членов ускорить принятие новых членов.

"Мы должны позволить большему количеству стран присоединиться к семье БРИКС. Чтобы объединить мудрость и усилия и сделать глобальный порядок более справедливым и равноправным", – сказал он.

В свою очередь, аналитики Reuters напомнили: Китай давно вынашивал планы по расширению БРИКС. За счет этого там надеются повысить влияние группы в мировой политике.

Чего хотят новые члены

Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Как объясняют аналитики DW, их цель весьма корыстная – обычное получение экономической выгоды.

"Хотя БРИКС изо всех сил позиционирует себя как геополитическую альтернативу мировому порядку, возглавляемому США, потенциальные новые члены стремятся извлечь выгоду из влияния и экономического влияния группы", – резюмировали они.

Борцы с Западом

Первоначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В международном сообществе группу воспринимают как противостоящую Большой Семерке в частности и Западу вообще – с целью изменить т.н. "однополярный мировой порядок". Среди прочего, напоминают аналитики DW, там хотят бросить вызов доминированию доллара – путем создания общей валюты.

Впрочем, отмечается, хотя в настоящее время БРИКС и считается важной силой в международной торговле, объем торговли между ее членами относительно низкий. Более того, подчеркивается, "экономики России и Бразилии не смогли сохранить темпы роста и вернулись к уровню 2001 года с точки зрения их доли в мировом ВВП".

Проблема Путина и конфуз Си Цзиньпина

Кстати, на проходящем сейчас в ЮАР саммите БРИКС с лидером Китая произошел курьезный случай – охрана прямо у него за спиной скрутила и задержала его помощника. Тот шел за главой КНР, но по какой-то причине отстал и решил его догнать. Увидев бегущего мужчину, охрана мероприятия применила к нему силу, после чего закрыла двери в зал – дабы скрыть от камер происходящее далее.

Проблема возникла и у российского президента Владимира Путина. Он отказался ехать на нынешний саммит из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест, а также решения ЮАР выписать ордер на его арест. Вместо него Россию на мероприятии представляет глава местного МИД Сергей Лавров.

Впрочем, на саммите Путин выступил – по видеосвязи. Однако почему-то заговорил не своим голосом. Теперь это является дополнительным аргументом в пользу теории о двойниках главы РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы потом поставлять эту продукцию в КНР.

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