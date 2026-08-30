"Почти 100 млн тонн урожая просто гниют": Турция активизировала дипломатию в отношении нового зернового коридора в Черном море

Поскольку так называемое "Зерновое соглашение" 2022 года фактически уже не действует, сегодня миллионы тонн зерна из Украины и страны-агрессора России не могут попасть на международный рынок. Это грозит ростом мировых цен на продовольствие как минимум на 10%. Турция стремится предотвратить это, и поэтому Анкара активизировала дипломатические контакты с Москвой и Киевом с целью создания нового зернового коридора в Черном море.

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Почти 100 млн тонн украинского и российского урожая зерновых "сейчас просто гниют в элеваторах", утверждает турецкий ekonomim.com. Но если "деликатная дипломатия" даст положительный результат, такой морской коридор может заработать в ближайшие недели, считают в Анкаре.

О каких объемах речь

Ранее на страну-агрессора Россию приходилось примерно 20% мирового экспорта пшеницы. Но сегодня из-за экспортных ограничений и блокировки российских портов в Черном море "где-то 60 миллионов тонн зерновых гниют в портовых элеваторах и складах".

До войны Украина обеспечивала 46% мирового производства подсолнечного масла, 12% кукурузы и 10% пшеницы. Сегодня, из-за остановки морских перевозок, от 30 до 35 миллионов тонн зерна и масличных культур заблокировано в стране.

Общее количество зерна обеих стран, которое не может попасть на мировой рынок, составляет 100 миллионов тонн.

"Эти две страны обеспечивали не менее 40% мировых потребностей в зерне. Поскольку сегодня их продукция не может попасть на мировой рынок, цены уже выросли на 4-4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%", – утверждает президент Стамбульской ассоциации экспортеров агропродукции Казим Тайджи.

Что предлагает Анкара

Согласно информации, которую ekonomim.com сообщили источники в турецком правительстве, Анкара уже начала "непрерывные и ускоренные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом".

Указанные переговоры "продолжаются интенсивно" и "дипломатические каналы работают круглосуточно", но "на данном этапе невозможно предоставить их четкий график".

Пока что не существует никаких договоренностей относительно трехсторонних встреч (Киев, Анкара и Москва – именно так предлагают дипломаты Турции) и начала переговоров. Однако "если уже проводимая деликатная дипломатия даст положительный результат, новый механизм безопасности судоходства будет создан путем соглашения между сторонами", считают турецкие чиновники.

По их мнению, "вопрос может быть решен в ближайшие недели".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в августе проводил переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. В первую очередь стороны обсуждали"поддержку Украины и вопросы безопасности Черного моря, в частности продовольственной безопасности и безопасности морских путей". Поэтому Украина рассчитывает, что ОАЭ помогут нашему государству в обеспечении безопасности в Черном море.

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